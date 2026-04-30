O Aeroclube de Franca realiza neste domingo, 3, o Aero Day, evento gratuito e aberto ao público. A iniciativa tem como objetivo aproximar famílias do universo da aviação. As atividades têm início às 9h, no aeroporto “Tenente Lund Presotto”, na região Sul da cidade.

Os visitantes poderão conhecer as aeronaves, conversar com pilotos e instrutores da escola de pilotagem e participar de atividades para toda a família.

O piloto e um dos organizadores do Aero Day, Túlio Santos, ressaltou que o evento oferecerá a oportunidade de entender como funciona a formação de pilotos e a rotina de quem trabalha com aviação. “O evento é aberto ao público para as pessoas interessadas em seguir na carreira da aviação terem contato com as aeronaves e apoio dos pilotos”, disse.