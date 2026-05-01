As temperaturas em Franca devem subir ao longo de maio. De acordo com o Climatempo, uma anomalia climática está prevista para atingir grande parte do território brasileiro durante o mês.

Nesse cenário, o município aparece na faixa de vermelho escuro no mapa de previsão — classificação que indica temperaturas médias bem acima do normal para o período.

Segundo o Climatempo, a América do Sul está cercada por águas mais quentes que o normal, tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, especialmente na costa brasileira.