As temperaturas em Franca devem subir ao longo de maio. De acordo com o Climatempo, uma anomalia climática está prevista para atingir grande parte do território brasileiro durante o mês.
Nesse cenário, o município aparece na faixa de vermelho escuro no mapa de previsão — classificação que indica temperaturas médias bem acima do normal para o período.
Segundo o Climatempo, a América do Sul está cercada por águas mais quentes que o normal, tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, especialmente na costa brasileira.
Esse cenário favorece a formação de áreas de alta pressão sobre o país, gerando um bloqueio atmosférico que dificulta o avanço de frentes frias do Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste.
Em relação às chuvas, Franca deve permanecer dentro da média esperada para o mês, sem grandes desvios no volume de precipitações.
Previsão do tempo
Maio começou com a temperatura máxima próxima da casa dos 30°C em Franca. No feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira, 1°, os termômetros oscilam na cidade entre 16°C e 28ºC.
Para o fim de semana, a mínima deve cair para 15°C e a máxima deve subir para 29°C no sábado, 2. Já no domingo, 3, a expectativa é que volte para entre 16°C e 28°C.
Caso a projeção se concretize, as temperaturas atingem a casa dos 30ºC a partir do dia 14 deste mês.
Sem previsão de chuva, as pancadas devem voltar à cidade apenas no dia 9 de maio, quando, segundo o Climatempo, são esperados 9,2 milímetros.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.