01 de maio de 2026
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CLIMATEMPO

Anomalia climática deve deixar maio mais quente em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Climatempo
Mapa de temperaturas e gráficos divulgados pelo Climatempo
Mapa de temperaturas e gráficos divulgados pelo Climatempo

As temperaturas em Franca devem subir ao longo de maio. De acordo com o Climatempo, uma anomalia climática está prevista para atingir grande parte do território brasileiro durante o mês.

Nesse cenário, o município aparece na faixa de vermelho escuro no mapa de previsão — classificação que indica temperaturas médias bem acima do normal para o período.

Segundo o Climatempo, a América do Sul está cercada por águas mais quentes que o normal, tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, especialmente na costa brasileira.

Esse cenário favorece a formação de áreas de alta pressão sobre o país, gerando um bloqueio atmosférico que dificulta o avanço de frentes frias do Sul em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste.

Em relação às chuvas, Franca deve permanecer dentro da média esperada para o mês, sem grandes desvios no volume de precipitações.

Previsão do tempo 

Maio começou com a temperatura máxima próxima da casa dos 30°C em Franca. No feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira, 1°, os termômetros oscilam na cidade entre 16°C e 28ºC.

Para o fim de semana, a mínima deve cair para 15°C e a máxima deve subir para 29°C no sábado, 2. Já no domingo, 3, a expectativa é que volte para entre 16°C e 28°C.

Caso a projeção se concretize, as temperaturas atingem a casa dos 30ºC a partir do dia 14 deste mês.

Sem previsão de chuva, as pancadas devem voltar à cidade apenas no dia 9 de maio, quando, segundo o Climatempo, são esperados 9,2 milímetros.

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