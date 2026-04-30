O Projeto Guri abriu inscrições para duas vagas de supervisão educacional em Franca. As oportunidades, geridas pela Santa Marcelina Cultura, são presenciais, com carga de 40 horas semanais, regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e salário de R$ 5.320,93. O processo seletivo segue até o dia 10 de maio de 2026, às 22h, exclusivamente pela internet.

As vagas são destinadas a profissionais com experiência em áreas específicas da educação musical. Uma delas é para supervisor(a) educacional de sopros e iniciação musical, enquanto a outra é voltada para supervisor(a) educacional de cordas dedilhadas, com atuação na gestão pedagógica e técnica do naipe (grupo de instrumentos).

Além do salário, os contratados terão direito a benefícios como vale-refeição gratuito, seguro de vida, vale-transporte (com desconto de até 6%) e assistência médica opcional. O local de trabalho será o Polo Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) do Projeto Guri, em Franca, situado na avenida Dr. Hélio Palermo, 2.770.