Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 30, em Franca, suspeito de envolvimento em dois roubos a uma adega no bairro Jardim Vera Cruz, sendo um deles com tentativa de latrocínio. A prisão foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após mandado expedido pela Justiça com base em investigação policial.

De acordo com as apurações, os crimes ocorreram nos dias 11 e 23 de março deste ano. Em ambas as ocasiões, o suspeito agiu em conjunto com outro indivíduo, já identificado, utilizando arma de fogo para ameaçar as vítimas e roubar dinheiro e bebidas do estabelecimento.

No segundo crime, a situação foi ainda mais grave. Segundo a polícia, a vítima reagiu à ação criminosa, momento em que um dos autores lançou uma garrafa de uísque em sua direção. O objeto se estilhaçou e atingiu a região do pescoço, provocando ferimentos graves.