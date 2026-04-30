Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 30, em Franca, suspeito de envolvimento em dois roubos a uma adega no bairro Jardim Vera Cruz, sendo um deles com tentativa de latrocínio. A prisão foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após mandado expedido pela Justiça com base em investigação policial.
De acordo com as apurações, os crimes ocorreram nos dias 11 e 23 de março deste ano. Em ambas as ocasiões, o suspeito agiu em conjunto com outro indivíduo, já identificado, utilizando arma de fogo para ameaçar as vítimas e roubar dinheiro e bebidas do estabelecimento.
No segundo crime, a situação foi ainda mais grave. Segundo a polícia, a vítima reagiu à ação criminosa, momento em que um dos autores lançou uma garrafa de uísque em sua direção. O objeto se estilhaçou e atingiu a região do pescoço, provocando ferimentos graves.
Após um trabalho investigativo detalhado, que incluiu análise de imagens de câmeras de segurança e diligências de campo, os policiais conseguiram identificar os envolvidos.
Com base nas provas, a DIG solicitou à Justiça a prisão dos suspeitos e mandados de busca e apreensão, que foram autorizados.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais localizaram, na residência dos investigados, roupas e calçados utilizados nos crimes, reconhecidos por meio das imagens analisadas.
O jovem de 18 anos foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O segundo suspeito não foi localizado e é considerado foragido. As buscas continuam.
Os investigados deverão responder por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além de tentativa de latrocínio.
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