01 de maio de 2026
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JARDIM VERA CRUZ

Ladrão de 18 anos é preso por roubo e tentativa de latrocínio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação DIG/PC
Delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, da DIG, encaminha suspeito à delegacia; no detalhe, ferimentos causados na vítima com uma garrafa de uísque
Delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, da DIG, encaminha suspeito à delegacia; no detalhe, ferimentos causados na vítima com uma garrafa de uísque

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 30, em Franca, suspeito de envolvimento em dois roubos a uma adega no bairro Jardim Vera Cruz, sendo um deles com tentativa de latrocínio. A prisão foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após mandado expedido pela Justiça com base em investigação policial.

De acordo com as apurações, os crimes ocorreram nos dias 11 e 23 de março deste ano. Em ambas as ocasiões, o suspeito agiu em conjunto com outro indivíduo, já identificado, utilizando arma de fogo para ameaçar as vítimas e roubar dinheiro e bebidas do estabelecimento.

No segundo crime, a situação foi ainda mais grave. Segundo a polícia, a vítima reagiu à ação criminosa, momento em que um dos autores lançou uma garrafa de uísque em sua direção. O objeto se estilhaçou e atingiu a região do pescoço, provocando ferimentos graves.

Após um trabalho investigativo detalhado, que incluiu análise de imagens de câmeras de segurança e diligências de campo, os policiais conseguiram identificar os envolvidos.

Com base nas provas, a DIG solicitou à Justiça a prisão dos suspeitos e mandados de busca e apreensão, que foram autorizados.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais localizaram, na residência dos investigados, roupas e calçados utilizados nos crimes, reconhecidos por meio das imagens analisadas.

O jovem de 18 anos foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O segundo suspeito não foi localizado e é considerado foragido. As buscas continuam.

Os investigados deverão responder por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além de tentativa de latrocínio.

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