Ao lançar o pacote de obras de combate a enchentes em Franca, nessa segunda-feira, 27, uma das preocupações demonstradas pela Prefeitura é com a fluidez do trânsito nos pontos que receberão as melhorias. O investimento é de cerca de R$ 35 milhões. Veja abaixo os mapas das intervenções e as rotas alternativas.

Os pontos que sofrem com alagamentos e inundações em épocas de chuvas intensas são o córrego dos Bagres, na altura da avenida Antônio Barbosa Filho; o córrego do Cubatão, ao longo da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Viaduto Dona Quita; e o Córrego Engenho Queimado, o Jardim Palmeiras, na zona Oeste da cidade.

São três licitações independentes, mas que terão serviços simultâneos ao longo do período de obras pelas empresas. As obras dos Bagres e Engenho Queimado terão início dia 4 de maio. A do Cubatão, na segunda quinzena de maio.