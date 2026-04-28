Ao lançar o pacote de obras de combate a enchentes em Franca, nessa segunda-feira, 27, uma das preocupações demonstradas pela Prefeitura é com a fluidez do trânsito nos pontos que receberão as melhorias. O investimento é de cerca de R$ 35 milhões. Veja abaixo os mapas das intervenções e as rotas alternativas.
Os pontos que sofrem com alagamentos e inundações em épocas de chuvas intensas são o córrego dos Bagres, na altura da avenida Antônio Barbosa Filho; o córrego do Cubatão, ao longo da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Viaduto Dona Quita; e o Córrego Engenho Queimado, o Jardim Palmeiras, na zona Oeste da cidade.
São três licitações independentes, mas que terão serviços simultâneos ao longo do período de obras pelas empresas. As obras dos Bagres e Engenho Queimado terão início dia 4 de maio. A do Cubatão, na segunda quinzena de maio.
Os mapas dos projetos das obras divulgados pela Prefeitura mostram os trechos que receberão as obras e as rotas alternativas para os motoristas.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) disse nesta terça-feira, 28, em entrevista à Difusora, durante o programa A Hora é Essa!, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., que o setor de trânsito traçou todo o planejamento para a execução das obras. “A empresa disse que iria fechar a avenida inteira. Eu disse: negativo. Pode-se fechar a ponte, que é onde estarão mexendo embaixo. Fechar a avenida toda, negativo”, afirmou.
Alexandre informou que serão feitas avaliações semanais no trânsito, ao longo das obras. “No decorrer do processo, nós temos que avaliar semanalmente o que está acontecendo. Se precisar corrigir os rumos, os desvios, um quarteirão para lá ou para cá, a gente faz”, concluiu.
Interdições
Confira nos mapas onde serão as interdições e as rotas alternativas:
AVENIDAS ALONSO Y ALONSO E ANTÔNIO BARBOSA FILHO
Obras na Avenida Antônio Barbosa Filho, entre o Sams Club e o Galo Branco, começam no mês que vem e vão até janeiro de 2027, com alargamento da calha dos córregos em quatro pontes:
Primeira ponte a sofrer intervenção é a da rotatória do Galo Branco:
Segunda ponte será a da rua Bolívia:
Terceira ponte será a da rua Cuba:
Segunda etapa das obras na avenida Antônio Barbosa Filho será no trecho da rua Simão Caleiro:
A quarta ponte a sofrer intervenção será a da rua Simão Caleiro:
A Prefeitura montará desvios com rotas alternativas, com instalação de semáforos:
Também haverá mudança de sentindo de vias:
JARDIM PALMEIRAS
No Jardim Palmeiras, as obras serão de drenagem no canal do córrego Engenho Queimado:
Rota alternativa quando a rua Anésio Basílio Santos estiver interditada:
Rota alternativa quando a rua Alcina de Lima Silveira estiver interditada:
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