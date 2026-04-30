A ponte entre Rifaina e Sacramento (MG) começa a caminhar para, enfim, ter uma definição de responsabilidade. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo informou que está em andamento um acordo para incorporar a estrutura à malha viária estadual paulista, o que deve garantir ao órgão a competência para realizar a recuperação completa.

Segundo o DER-SP, a fase do acordo está avançada e encontra-se na etapa de aprovação da minuta pelas partes envolvidas, para posterior homologação.

Enquanto a chamada “paternidade” da ponte não é formalmente definida por conta questão da burocrática, o DER-SP já realizou nesta semana intervenções pontuais, como a recuperação completa do pavimento e a limpeza do sistema de drenagem. Anteriormente, o órgão havia feito a manutenção apenas de metade da ponte, do lado paulista.