Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação conhecida como “Buracão das Maritacas”, no Parque São Jorge, na tarde de quarta-feira, 29, e só foi controlado por volta das 19h30. Durante o avanço das chamas, moradores relataram ter visto um carro modelo Uno saindo de dentro da mata, o que levantou suspeitas de que o incêndio possa ter sido criminoso. O fogo causou pânico entre moradores da região.
As chamas começaram por volta das 16h, quando o primeiro caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegar no local, a equipe já encontrou o fogo em estágio avançado, com uma grande área atingida. Durante o combate, o caminhão precisou deixar a área para reabastecimento, e um único veículo não foi suficiente para conter o incêndio.
Com o vento, o fogo se espalhou rapidamente, cercando diversas casas ocupadas por moradores, entre eles idosos, crianças e animais, aumentando ainda mais o risco e a tensão na região.
Por volta das 17h30, quando os moradores acreditavam que o incêndio poderia ser controlado, as chamas se intensificaram e avançaram ainda mais, se aproximando perigosamente das residências. Desesperados, moradores passaram a ligar insistentemente para o Corpo de Bombeiros, temendo que o fogo atingisse as casas.
A balconista Bianca Gomes da Silva, de 24 anos, que está de licença maternidade e mora em frente à área atingida, relatou o desespero ao ver o fogo se aproximando rapidamente.
“Está chegando perto, está assustador”, disse.
Dentro de casa com um bebê recém-nascido, ela também se preocupou com a fumaça que invadiu o imóvel. “Estou com bebê pequeno, a fumaça entrou toda dentro de casa, é muito preocupante”, relatou.
Por volta das 18h, equipes do Corpo de Bombeiros retornaram ao local com dois caminhões e intensificaram o combate. As chamas foram controladas por volta das 19h30, mas ainda havia grande quantidade de fumaça na área.
Há suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. Segundo relatos, enquanto os bombeiros atuavam no interior da mata, um carro modelo Uno, com alguns rapazes, teria saído do local, e os ocupantes estariam rindo. A possível ligação deles com o incêndio ainda não foi confirmada, e o caso deverá ser investigado.
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