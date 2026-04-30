Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação conhecida como “Buracão das Maritacas”, no Parque São Jorge, na tarde de quarta-feira, 29, e só foi controlado por volta das 19h30. Durante o avanço das chamas, moradores relataram ter visto um carro modelo Uno saindo de dentro da mata, o que levantou suspeitas de que o incêndio possa ter sido criminoso. O fogo causou pânico entre moradores da região.

As chamas começaram por volta das 16h, quando o primeiro caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado. Ao chegar no local, a equipe já encontrou o fogo em estágio avançado, com uma grande área atingida. Durante o combate, o caminhão precisou deixar a área para reabastecimento, e um único veículo não foi suficiente para conter o incêndio.

Com o vento, o fogo se espalhou rapidamente, cercando diversas casas ocupadas por moradores, entre eles idosos, crianças e animais, aumentando ainda mais o risco e a tensão na região.