Franca encerrou março de 2026 com saldo positivo de 391 empregos com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao longo do mês, foram contabilizadas 5.951 admissões e 5.560 desligamentos.

O principal destaque foi o setor de serviços, que liderou a geração de vagas com saldo de 252 postos. O resultado decorre de 2.224 contratações frente a 1.972 desligamentos. Com isso, o setor também se mantém como o maior empregador do município, com estoque de 43.606 vínculos formais, além de registrar crescimento relativo de 0,58% no período.

Na indústria, o saldo positivo foi de 86 vagas, resultado de 1.513 admissões e 1.427 desligamentos. O setor reúne 26.891 trabalhadores com carteira assinada em Franca e apresentou variação relativa de 0,32% no mês. O tempo médio de permanência no emprego para os desligados foi de 18,1 meses.