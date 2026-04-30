Franca encerrou março de 2026 com saldo positivo de 391 empregos com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao longo do mês, foram contabilizadas 5.951 admissões e 5.560 desligamentos.
O principal destaque foi o setor de serviços, que liderou a geração de vagas com saldo de 252 postos. O resultado decorre de 2.224 contratações frente a 1.972 desligamentos. Com isso, o setor também se mantém como o maior empregador do município, com estoque de 43.606 vínculos formais, além de registrar crescimento relativo de 0,58% no período.
Na indústria, o saldo positivo foi de 86 vagas, resultado de 1.513 admissões e 1.427 desligamentos. O setor reúne 26.891 trabalhadores com carteira assinada em Franca e apresentou variação relativa de 0,32% no mês. O tempo médio de permanência no emprego para os desligados foi de 18,1 meses.
A construção civil também teve desempenho positivo, com 60 novas vagas. Foram 267 admissões e 207 desligamentos, elevando o estoque para 2.776 vínculos formais. O crescimento relativo do setor foi de 2,21%, o maior entre os grupamentos analisados, ainda que sobre uma base menor de trabalhadores. O tempo médio de permanência ficou em 13 meses.
Na agropecuária, o saldo foi de 33 empregos, com 84 admissões e 51 desligamentos. O setor soma 1.059 trabalhadores formais e apresentou crescimento relativo de 3,22% — o maior percentual entre os segmentos, também influenciado pelo menor volume de vínculos. O tempo médio de permanência dos desligados foi de 19,7 meses, o mais alto entre os setores.
Em sentido oposto, o comércio registrou saldo negativo de 40 vagas em março. O setor teve 1.863 admissões e 1.903 desligamentos, mantendo estoque de 29.085 trabalhadores formais. A variação relativa foi de -0,14%, com tempo médio de permanência de 15 meses.
No consolidado, o estoque total de empregos com carteira assinada em Franca chegou a 103.417 vínculos em março, com crescimento relativo de 0,38%.
Os dados fazem parte do levantamento mensal do Caged, divulgado pelo governo federal para monitorar a movimentação do emprego formal no país.
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