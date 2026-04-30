01 de maio de 2026
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NOVO CAGED

Franca abre 391 vagas formais em março, com serviços na liderança

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Cidade de Franca vista de cima
Cidade de Franca vista de cima

Franca encerrou março de 2026 com saldo positivo de 391 empregos com carteira assinada, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao longo do mês, foram contabilizadas 5.951 admissões e 5.560 desligamentos.

O principal destaque foi o setor de serviços, que liderou a geração de vagas com saldo de 252 postos. O resultado decorre de 2.224 contratações frente a 1.972 desligamentos. Com isso, o setor também se mantém como o maior empregador do município, com estoque de 43.606 vínculos formais, além de registrar crescimento relativo de 0,58% no período.

Na indústria, o saldo positivo foi de 86 vagas, resultado de 1.513 admissões e 1.427 desligamentos. O setor reúne 26.891 trabalhadores com carteira assinada em Franca e apresentou variação relativa de 0,32% no mês. O tempo médio de permanência no emprego para os desligados foi de 18,1 meses.

A construção civil também teve desempenho positivo, com 60 novas vagas. Foram 267 admissões e 207 desligamentos, elevando o estoque para 2.776 vínculos formais. O crescimento relativo do setor foi de 2,21%, o maior entre os grupamentos analisados, ainda que sobre uma base menor de trabalhadores. O tempo médio de permanência ficou em 13 meses.

Na agropecuária, o saldo foi de 33 empregos, com 84 admissões e 51 desligamentos. O setor soma 1.059 trabalhadores formais e apresentou crescimento relativo de 3,22% — o maior percentual entre os segmentos, também influenciado pelo menor volume de vínculos. O tempo médio de permanência dos desligados foi de 19,7 meses, o mais alto entre os setores.

Em sentido oposto, o comércio registrou saldo negativo de 40 vagas em março. O setor teve 1.863 admissões e 1.903 desligamentos, mantendo estoque de 29.085 trabalhadores formais. A variação relativa foi de -0,14%, com tempo médio de permanência de 15 meses.

No consolidado, o estoque total de empregos com carteira assinada em Franca chegou a 103.417 vínculos em março, com crescimento relativo de 0,38%.

Os dados fazem parte do levantamento mensal do Caged, divulgado pelo governo federal para monitorar a movimentação do emprego formal no país.

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