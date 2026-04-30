Franca será uma das cidades do percurso da Volta Ciclística Internacional, competição que reúne atletas de elite do Brasil e do exterior e percorre rodovias de diversas regiões do Estado de São Paulo.
A prova contará com cerca de 250 ciclistas e é organizada pela Confederação Brasileira e pela Federação Paulista de Ciclismo. No município, o evento terá apoio da Secretaria de Esporte e Cultura, responsável por oferecer suporte logístico na recepção das equipes.
Os competidores chegam a Franca no dia 6, vindos de Barretos, com previsão de chegada ao Poliesportivo por volta das 13h. Já a saída está programada para o dia seguinte, 7, às 10h, com destino a Ribeirão Preto, pela rodovia Ronan Rocha, em um trajeto de aproximadamente 115 quilômetros.
A competição tem início no dia 4, com largada entre Três Fronteiras e Bálsamo. No dia 5, a etapa liga São José do Rio Preto a Barretos, de onde os atletas seguem para Franca.
Na sequência, o percurso continua no dia 8 em direção a Araraquara. A prova será encerrada no dia 10, na Capital Paulista, com a etapa final chamada “Desafio das Américas” e a premiação dos vencedores.
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