Franca será uma das cidades do percurso da Volta Ciclística Internacional, competição que reúne atletas de elite do Brasil e do exterior e percorre rodovias de diversas regiões do Estado de São Paulo.

A prova contará com cerca de 250 ciclistas e é organizada pela Confederação Brasileira e pela Federação Paulista de Ciclismo. No município, o evento terá apoio da Secretaria de Esporte e Cultura, responsável por oferecer suporte logístico na recepção das equipes.

Os competidores chegam a Franca no dia 6, vindos de Barretos, com previsão de chegada ao Poliesportivo por volta das 13h. Já a saída está programada para o dia seguinte, 7, às 10h, com destino a Ribeirão Preto, pela rodovia Ronan Rocha, em um trajeto de aproximadamente 115 quilômetros.