Um motociclista de 55 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 30, na rodovia Cândido Portinari, em frente ao shopping de Franca, no sentido Vila São Sebastião. A colisão aconteceu quando a moto que ele pilotava atingiu a traseira de um carro que trafegava no mesmo sentido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista conduzia uma moto preta e verde quando acabou batendo contra um Chevrolet Corsa Wind, de cor chumbo. A condutora do veículo relatou que foi reduzir a marcha e perdeu velocidade, enquanto seguia pela rodovia.

Ainda segundo a motorista, ela chegou a olhar pelo retrovisor e percebeu a aproximação do motociclista. Em determinado momento, no entanto, ele teria olhado para trás e não percebeu a redução da velocidade do carro à sua frente, o que acabou resultando na colisão traseira.