01 de maio de 2026
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CÂNDIDO PORTINARI

Moto bate na traseira de carro e deixa homem ferido na rodovia

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 2 min
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Laís Bachur/GCN
Motociclista sendo socorrido pela equipe do Samu, na rodovia Cândido Portinari
Motociclista sendo socorrido pela equipe do Samu, na rodovia Cândido Portinari

Um motociclista de 55 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 30, na rodovia Cândido Portinari, em frente ao shopping de Franca, no sentido Vila São Sebastião. A colisão aconteceu quando a moto que ele pilotava atingiu a traseira de um carro que trafegava no mesmo sentido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista conduzia uma moto preta e verde quando acabou batendo contra um Chevrolet Corsa Wind, de cor chumbo. A condutora do veículo relatou que foi reduzir a marcha e perdeu velocidade, enquanto seguia pela rodovia.

Ainda segundo a motorista, ela chegou a olhar pelo retrovisor e percebeu a aproximação do motociclista. Em determinado momento, no entanto, ele teria olhado para trás e não percebeu a redução da velocidade do carro à sua frente, o que acabou resultando na colisão traseira.

O impacto foi considerado forte. O vidro traseiro do carro estourou completamente e a parte de trás do veículo ficou bastante amassada. A motocicleta teve grandes danos e praticamente ficou destruída com a batida.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram socorro à vítima, que apresentava um corte profundo no queixo e suspeita de fratura na mandíbula. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Franca. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

A motorista do carro, apesar do susto e de estar bastante abalada emocionalmente, não sofreu ferimentos. A Polícia Militar constatou que ela não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A mulher informou que chegou a iniciar o processo para obtenção da habilitação, mas não conseguiu concluir.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia também estiveram no local e auxiliaram na sinalização e preservação da área. Por conta do atendimento da ocorrência e da remoção dos veículos, uma das faixas da rodovia precisou ser parcialmente interditada, causando lentidão no trânsito durante a manhã.

As causas do acidente serão apuradas.

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