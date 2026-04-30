Um motociclista de 55 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 30, na rodovia Cândido Portinari, em frente ao shopping de Franca, no sentido Vila São Sebastião. A colisão aconteceu quando a moto que ele pilotava atingiu a traseira de um carro que trafegava no mesmo sentido.
De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista conduzia uma moto preta e verde quando acabou batendo contra um Chevrolet Corsa Wind, de cor chumbo. A condutora do veículo relatou que foi reduzir a marcha e perdeu velocidade, enquanto seguia pela rodovia.
Ainda segundo a motorista, ela chegou a olhar pelo retrovisor e percebeu a aproximação do motociclista. Em determinado momento, no entanto, ele teria olhado para trás e não percebeu a redução da velocidade do carro à sua frente, o que acabou resultando na colisão traseira.
O impacto foi considerado forte. O vidro traseiro do carro estourou completamente e a parte de trás do veículo ficou bastante amassada. A motocicleta teve grandes danos e praticamente ficou destruída com a batida.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram socorro à vítima, que apresentava um corte profundo no queixo e suspeita de fratura na mandíbula. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Franca. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.
A motorista do carro, apesar do susto e de estar bastante abalada emocionalmente, não sofreu ferimentos. A Polícia Militar constatou que ela não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A mulher informou que chegou a iniciar o processo para obtenção da habilitação, mas não conseguiu concluir.
Equipes da concessionária responsável pela rodovia também estiveram no local e auxiliaram na sinalização e preservação da área. Por conta do atendimento da ocorrência e da remoção dos veículos, uma das faixas da rodovia precisou ser parcialmente interditada, causando lentidão no trânsito durante a manhã.
As causas do acidente serão apuradas.
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