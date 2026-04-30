01 de maio de 2026
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SEGURANÇA

Sistema Muralha Paulista começa a ser implantado em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Agentes passando por treinamento do novo sistema de monitoramento
Agentes passando por treinamento do novo sistema de monitoramento

Um novo sistema de monitoramento com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos começa a ser implantado em Franca, com a proposta de reforçar a segurança e ampliar a capacidade de identificação de suspeitos e veículos irregulares.

Nesta etapa, estão sendo instaladas 46 câmeras em pontos estratégicos, como entradas e saídas de rodovias municipais e concessionadas. Os equipamentos fazem parte do programa Muralha Paulista, integrado aos órgãos de segurança do Estado de São Paulo.

Ao todo, o município contará com 135 pontos monitorados. As imagens captadas serão enviadas para a Central de Monitoramento e compartilhadas em tempo real com as polícias Militar e Civil.

Paralelamente à implantação, nesta semana agentes de monitoramento, guardas civis municipais e representantes das polícias participam de uma capacitação sobre o funcionamento do novo sistema. O treinamento ocorre na Central de Monitoramento, na Cidade Nova, e é ministrado pela empresa responsável pela tecnologia.

Além disso, a Prefeitura prevê a instalação de cerca de 2 mil câmeras em prédios públicos, projeto que ainda está em fase de licitação.

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