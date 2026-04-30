Um novo sistema de monitoramento com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos começa a ser implantado em Franca, com a proposta de reforçar a segurança e ampliar a capacidade de identificação de suspeitos e veículos irregulares.

Nesta etapa, estão sendo instaladas 46 câmeras em pontos estratégicos, como entradas e saídas de rodovias municipais e concessionadas. Os equipamentos fazem parte do programa Muralha Paulista, integrado aos órgãos de segurança do Estado de São Paulo.

Ao todo, o município contará com 135 pontos monitorados. As imagens captadas serão enviadas para a Central de Monitoramento e compartilhadas em tempo real com as polícias Militar e Civil.