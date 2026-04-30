O Governo de São Paulo deposita nesta quinta-feira, 30, quase R$ 1 bilhão em bônus para cerca de 188 mil profissionais da rede estadual de ensino. O montante, considerado o maior dos últimos dez anos, contempla professores, gestores e equipes escolares e tem como base o desempenho das unidades no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).
A bonificação está vinculada aos resultados educacionais alcançados pelas escolas. Em 2025, a rede estadual registrou a melhor média histórica em matemática no Ensino Fundamental, além de avanços em todas as disciplinas avaliadas em relação ao ano anterior.
O valor médio pago por profissional é de R$ 5.066,89. Ao todo, 3.760 escolas atingiram a classificação “ouro”, destinada às unidades que cumpriram metas individuais e coletivas. Segundo a pasta, houve aumento tanto no número de beneficiados quanto no valor total distribuído: 18% a mais de servidores recebem o bônus em comparação ao ano passado.
Além do pagamento realizado neste mês, a Seduc-SP prevê um segundo bônus ainda em 2026, vinculado ao desempenho no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), aplicado pelo governo federal. Nesse caso, poderão ser contemplados professores de língua portuguesa e matemática dos anos avaliados, além das equipes gestoras. Os resultados devem ser divulgados em agosto, com pagamento previsto para setembro.
Critérios do bônus
O cálculo da bonificação considera o desempenho dos estudantes em todas as séries e disciplinas avaliadas no Saresp, além de fatores como evolução da aprendizagem, frequência e participação nas provas.
As metas estabelecidas por escola também influenciam o valor pago, servindo de referência para docentes de disciplinas não avaliadas diretamente, gestores e demais profissionais da rede. Já para professores das áreas avaliadas, o bônus é proporcional à carga horária e pode variar conforme a atuação em diferentes unidades ou disciplinas.
A iniciativa busca incentivar melhorias contínuas no ensino e reconhecer o desempenho das equipes escolares em todo o estado.
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Comentários
1 Comentários
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Professor Pindurigalho 10 horas atrásE para os injustiçados Professores Aposentados ? Contas e mais contas a pagar.