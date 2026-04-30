O Governo de São Paulo deposita nesta quinta-feira, 30, quase R$ 1 bilhão em bônus para cerca de 188 mil profissionais da rede estadual de ensino. O montante, considerado o maior dos últimos dez anos, contempla professores, gestores e equipes escolares e tem como base o desempenho das unidades no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo).

A bonificação está vinculada aos resultados educacionais alcançados pelas escolas. Em 2025, a rede estadual registrou a melhor média histórica em matemática no Ensino Fundamental, além de avanços em todas as disciplinas avaliadas em relação ao ano anterior.

O valor médio pago por profissional é de R$ 5.066,89. Ao todo, 3.760 escolas atingiram a classificação “ouro”, destinada às unidades que cumpriram metas individuais e coletivas. Segundo a pasta, houve aumento tanto no número de beneficiados quanto no valor total distribuído: 18% a mais de servidores recebem o bônus em comparação ao ano passado.