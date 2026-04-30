01 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DENÚNCIA ANÔNIMA

Espingarda é apreendida em chácara em Cristais Paulista

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil apreendeu uma espingarda calibre .36 municiada, em Cristais Paulista
A Polícia Civil apreendeu uma espingarda calibre .36 municiada, em Cristais Paulista

A Polícia Civil de Cristais Paulista apreendeu uma espingarda calibre .36 com munições durante uma operação realizada na tarde de quarta-feira,  29, em uma chácara localizada no Condomínio Ouro Verde, na zona rural do município.

Após o recebimento de uma denúncia anônima sobre posse irregular de arma de fogo. A ação contou com apoio da Polícia Militar, e o material foi encontrado dentro de um quarto da residência. O suspeito não estava no local, e o caso segue sob investigação.

Durante a diligência, os policiais foram autorizados a entrar no imóvel. No interior de um dos quartos, localizaram a espingarda calibre .36 já municiada com dois cartuchos íntegros, em condição de pronto uso.

No mesmo cômodo, também foram encontrados documentos pessoais que indicam o possível responsável pela arma, reforçando os indícios de autoria.

A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, onde a ocorrência foi registrada.

O material passará por perícia técnica, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para confirmar a autoria e as circunstâncias da posse irregular do armamento.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários