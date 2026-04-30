A Polícia Civil de Cristais Paulista apreendeu uma espingarda calibre .36 com munições durante uma operação realizada na tarde de quarta-feira, 29, em uma chácara localizada no Condomínio Ouro Verde, na zona rural do município.
Após o recebimento de uma denúncia anônima sobre posse irregular de arma de fogo. A ação contou com apoio da Polícia Militar, e o material foi encontrado dentro de um quarto da residência. O suspeito não estava no local, e o caso segue sob investigação.
Durante a diligência, os policiais foram autorizados a entrar no imóvel. No interior de um dos quartos, localizaram a espingarda calibre .36 já municiada com dois cartuchos íntegros, em condição de pronto uso.
No mesmo cômodo, também foram encontrados documentos pessoais que indicam o possível responsável pela arma, reforçando os indícios de autoria.
A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, onde a ocorrência foi registrada.
O material passará por perícia técnica, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para confirmar a autoria e as circunstâncias da posse irregular do armamento.
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