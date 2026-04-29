30 de abril de 2026
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Bandidos usam corda para invadir casa e furtar carro e moto

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso descendo de corda em casa para furtar veículos
Criminoso descendo de corda em casa para furtar veículos

Câmeras de segurança registraram uma ação ousada de criminosos que invadiram uma residência e furtaram um carro e uma moto na madrugada de terça-feira, 28, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.

As imagens mostraram ao menos dois suspeitos descendo pela garagem da casa com o auxílio de uma corda, em uma ação semelhante a rapel. Depois de acessar a casa, a dupla entrou em um dos cômodos, procurou pelas chaves dos veículos e encontrou também o controle do portão.

Com acesso liberado, um terceiro comparsa, que aguardava do lado de fora da residência, entrou em apoio à ação criminosa. Na sequência, o trio fugiu levando um Hyundai HB20 branco, placa final 6B50, e uma motocicleta Honda NC 750X vermelha, placa final 3C82.

Segundo informações da vítima, o proprietário da casa, que também é dono de um comércio próximo, ainda estava trabalhando no momento em que o crime aconteceu.

Após perceber o furto, a vítima registrou boletim de ocorrência e entregou as imagens à Polícia Civil.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do carro, da moto ou dos envolvidos pode denunciar pelos telefones 181, 190 ou 197. O sigilo é garantido.

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