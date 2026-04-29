Câmeras de segurança registraram uma ação ousada de criminosos que invadiram uma residência e furtaram um carro e uma moto na madrugada de terça-feira, 28, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.

As imagens mostraram ao menos dois suspeitos descendo pela garagem da casa com o auxílio de uma corda, em uma ação semelhante a rapel. Depois de acessar a casa, a dupla entrou em um dos cômodos, procurou pelas chaves dos veículos e encontrou também o controle do portão.

Com acesso liberado, um terceiro comparsa, que aguardava do lado de fora da residência, entrou em apoio à ação criminosa. Na sequência, o trio fugiu levando um Hyundai HB20 branco, placa final 6B50, e uma motocicleta Honda NC 750X vermelha, placa final 3C82.