Câmeras de segurança registraram uma ação ousada de criminosos que invadiram uma residência e furtaram um carro e uma moto na madrugada de terça-feira, 28, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.
As imagens mostraram ao menos dois suspeitos descendo pela garagem da casa com o auxílio de uma corda, em uma ação semelhante a rapel. Depois de acessar a casa, a dupla entrou em um dos cômodos, procurou pelas chaves dos veículos e encontrou também o controle do portão.
Com acesso liberado, um terceiro comparsa, que aguardava do lado de fora da residência, entrou em apoio à ação criminosa. Na sequência, o trio fugiu levando um Hyundai HB20 branco, placa final 6B50, e uma motocicleta Honda NC 750X vermelha, placa final 3C82.
Segundo informações da vítima, o proprietário da casa, que também é dono de um comércio próximo, ainda estava trabalhando no momento em que o crime aconteceu.
Após perceber o furto, a vítima registrou boletim de ocorrência e entregou as imagens à Polícia Civil.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do carro, da moto ou dos envolvidos pode denunciar pelos telefones 181, 190 ou 197. O sigilo é garantido.
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