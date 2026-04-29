O velório de Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, vítima de um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 29, na Rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, será realizado nesta quinta-feira, 30, a partir das 8h, no Memorial Nova Franca, sala 5.

O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.

O acidente

Gustavo, conhecido como “Motocão”, morreu ainda no local da colisão. Ele conduzia uma motocicleta Honda Biz vermelha quando foi atingido na traseira por um Fiat Uno branco, no km 27 da rodovia. Com o impacto, ele e a filha, de 19 anos, que estava na garupa, foram arremessados.