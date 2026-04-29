O velório de Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, vítima de um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 29, na Rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, será realizado nesta quinta-feira, 30, a partir das 8h, no Memorial Nova Franca, sala 5.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
O acidente
Gustavo, conhecido como “Motocão”, morreu ainda no local da colisão. Ele conduzia uma motocicleta Honda Biz vermelha quando foi atingido na traseira por um Fiat Uno branco, no km 27 da rodovia. Com o impacto, ele e a filha, de 19 anos, que estava na garupa, foram arremessados.
A jovem foi socorrida em estado grave pelo Samu e encaminhada à Santa Casa de Franca, onde permanece internada, entubada, com traumatismo craniano.
O acidente aconteceu no momento em que Gustavo levava a filha para o trabalho, em um varejão da cidade, após ambos saírem de um canil de resgate de animais onde viviam e trabalhavam.
Segundo relato da motorista do carro, ela seguia no sentido Patrocínio Paulista quando a motocicleta teria saído do acostamento e entrado repentinamente na pista, sem tempo para reação. A versão será apurada pelas autoridades.
Com a força da colisão, a moto ficou presa ao carro e foi arrastada por cerca de 30 metros. O corpo de Gustavo permaneceu caído na pista, distante dos veículos.
No automóvel estavam ainda dois filhos da motorista: uma criança de 7 anos, que sofreu a quebra de um dente, e um bebê de quase 2 anos, que não se feriu. A condutora e a criança tiveram apenas ferimentos leves.
Gustavo trabalhava como mototaxista de pets, realizando o transporte de animais para clínicas veterinárias. Ele também residia em uma chácara onde funcionava um dos canis de resgate.
As causas da colisão serão investigadas.
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