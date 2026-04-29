A presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca, Luiza Gomes Gouvêa, afirmou que casos de ameaça e intimidação contra advogados no município preocupam a entidade. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no programa “A Hora É Essa!”, da Rádio Difusora, na segunda-feira, 27, ela descreveu situações que vão de pichações em escritórios a ameaças por telefone, e-mail e mensagens digitais, e destacou que a Ordem já precisou acionar a Polícia Civil para garantir a segurança de profissionais.

Luiza Gouvêa apresentou dados da OAB Nacional que dimensionam a gravidade do cenário: 80 advogados foram assassinados no Brasil entre 2016 e 2019 durante o exercício da profissão. No plano local, não há registro de mortes, mas existem contornos igualmente preocupantes.

“Tivemos casos de advogados que tiveram a frente de seus escritórios pichada. Ameaças por telefone, por e-mail, ameaças físicas e intimidação”, relatou a presidente.