01 de maio de 2026
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FAMÍLIA BUSCA AJUDA

Desaparecimento em Franca: família busca idoso há 10 anos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Darci Pereira Fagundes, de 76 anos, desaparecido em Franca
Darci Pereira Fagundes, de 76 anos, desaparecido em Franca

Um idoso identificado como Darci Pereira Fagundes, de 76 anos, está desaparecido há cerca de dez anos, segundo relato da família. O caso foi oficialmente registrado nesta quarta-feira, 29, pela Polícia Civil de Franca, que passou a tratar a ocorrência como desaparecimento de pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o último contato com Darci aconteceu há aproximadamente uma década, quando ele foi localizado em Franca vivendo em situação de vulnerabilidade. Após ser resgatado pelos familiares, ele voltou a desaparecer dias depois e nunca mais foi visto.

Segundo a filha, Cleide Fagundes da Silva, o histórico de desaparecimentos do pai é antigo. Ainda quando a família morava no Paraná, após o divórcio, ele deixou a casa e sumiu sem dar notícias.

Anos depois, elel reapareceu brevemente para autorizar o casamento da filha. “Ele foi, assinou os documentos, participou do casamento e, no dia seguinte, sumiu de novo”, relatou.

Desde então, a família perdeu contato por um longo período, tentando localizá-lo inicialmente por cartas e, mais tarde, por redes sociais, sem sucesso.

Reencontro e último contato

O paradeiro de Darci só voltou a ser conhecido cerca de dez anos atrás, quando familiares conseguiram identificar que ele estava vivo, após registros relacionados à aposentadoria. A partir de um telefone vinculado, uma das filhas chegou até uma pessoa que informou que o idoso fazia trabalhos esporádicos como cuidador de chácara, em Franca.

Ele foi descrito como alguém com comportamento nômade, que não permanecia por muito tempo em um único lugar.

A família conseguiu contato e, após buscas na cidade, uma das filhas o encontrou em uma praça. Segundo o relato, ele estava em situação bastante precária, debilitado e com problemas de visão.

Nova fuga e desaparecimento definitivo

Após o reencontro, Darci foi levado para a casa da família, que á havia se mudado para Franca, onde recebeu cuidados, como alimentação, roupas novas e atendimento médico. A família chegou a iniciar procedimentos para tratar a visão do idoso.

“Ele ficou cerca de uma semana com a gente. A gente cuidou de tudo, mas, quando minha irmã saiu para trabalhar, ele foi embora sem avisar”, contou a filha.

Antes de desaparecer novamente, ele recebeu um celular com contatos da família e também um papel com números anotados na carteira. Mesmo assim, nunca mais entrou em contato.

Desde então — há cerca de dez anos — não há qualquer informação concreta sobre seu paradeiro.

Possível quadro de saúde

A família acredita que Darci possa apresentar comprometimento psicológico. Segundo o relato, ele teria desenvolvido sequelas após sofrer um ataque de abelhas africanas no passado, o que quase resultou em sua morte.

Os familiares afirmam que, desde então, ele apresenta comportamento instável, o que pode ter contribuído para os sucessivos desaparecimentos ao longo da vida.

Apesar de o desaparecimento ter ocorrido há anos, o caso foi formalmente registrado apenas agora, com o objetivo de ampliar as buscas e possibilitar a divulgação oficial. Informações que possam ajudar na localização podem ser repassadas à polícia pelo 190 e 181.

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