Um idoso identificado como Darci Pereira Fagundes, de 76 anos, está desaparecido há cerca de dez anos, segundo relato da família. O caso foi oficialmente registrado nesta quarta-feira, 29, pela Polícia Civil de Franca, que passou a tratar a ocorrência como desaparecimento de pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o último contato com Darci aconteceu há aproximadamente uma década, quando ele foi localizado em Franca vivendo em situação de vulnerabilidade. Após ser resgatado pelos familiares, ele voltou a desaparecer dias depois e nunca mais foi visto.

Segundo a filha, Cleide Fagundes da Silva, o histórico de desaparecimentos do pai é antigo. Ainda quando a família morava no Paraná, após o divórcio, ele deixou a casa e sumiu sem dar notícias.