A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, informou que a sinalização e os desvios de trânsito referentes às obras antienchente começam nesta quinta-feira, 30. Neste primeiro momento, as alterações ocorrem apenas nas imediações do Córrego dos Bagres, na região da avenida Antônio Barbosa Filho, e os motoristas devem ficar atentos às mudanças. As obras começam na próxima segunda-feira, 4.

A rua Couto Magalhães passa a ser mão única no trecho entre a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Uruguai. Os cruzamentos da Couto Magalhães com as ruas Bolívia e Cuba vão receber semáforos. Todas essas vias ficam no Jardim Consolação.

Vias no Jardim Francano também serão alteradas. A rua Célio Cerqueira passa a ser mão única da rua Araxá até a rotatória no cruzamento com a rua Mário David. A Araxá terá o sentido invertido entre a avenida Ismael Alonso y Alonso e a rua Célio Cerqueira, com acesso à rodovia. A Caieiras passa a ser mão única da rua Araxá até a Célio Cerqueira.

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