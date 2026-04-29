A Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, informou que a sinalização e os desvios de trânsito referentes às obras antienchente começam nesta quinta-feira, 30. Neste primeiro momento, as alterações ocorrem apenas nas imediações do Córrego dos Bagres, na região da avenida Antônio Barbosa Filho, e os motoristas devem ficar atentos às mudanças. As obras começam na próxima segunda-feira, 4.
A rua Couto Magalhães passa a ser mão única no trecho entre a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Uruguai. Os cruzamentos da Couto Magalhães com as ruas Bolívia e Cuba vão receber semáforos. Todas essas vias ficam no Jardim Consolação.
Vias no Jardim Francano também serão alteradas. A rua Célio Cerqueira passa a ser mão única da rua Araxá até a rotatória no cruzamento com a rua Mário David. A Araxá terá o sentido invertido entre a avenida Ismael Alonso y Alonso e a rua Célio Cerqueira, com acesso à rodovia. A Caieiras passa a ser mão única da rua Araxá até a Célio Cerqueira.
Palmeiras
No Jardim Palmeiras, as alterações no trânsito não ocorrem agora porque os serviços serão concentrados dentro do canal do Córrego Engenho Queimado.
Quando a obra avançar, a rua Anésio Basílio dos Santos será totalmente interditada. A rua Alcina de Lima Silveira passará a funcionar em mão dupla na primeira quadra. O acesso ao bairro será feito pelas ruas Pedro Capel Galhardo e 101, com ligação à avenida Nelson Nogueira. As obras nesse local também começam na próxima segunda-feira.
Dona Quita
No Córrego do Cubatão, próximo ao Viaduto Dona Quita, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, a obra está prevista para o final de maio. Por isso, as mudanças no trânsito da região também ficarão para depois. Quando começar, quem segue no sentido Champagnat ao Uni-Facef deverá acessar a Avenida Major Nicácio para retorno. No sentido contrário, vindo do Teatro José Cyrino Goulart, os motoristas também terão que sair da avenida, passando sobre o viaduto ou acessando novamente a Alonso y Alonso após a CPJ.
As obras preveem alargamento e aprofundamento dos canais que sofrem com enchentes e alagamentos nos dias de chuvas intensas em Franca.
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