Mais uma vez, o chamado “Buracão das Maritacas”, localizado entre os bairros Vila Formosa, Vila Imperador e Parque São Jorge, em Franca, foi alvo de incêndio criminoso. O local, que possui uma área de vegetação extensa e já registra histórico recorrente de queimadas durante o período de estiagem, voltou a pegar fogo nesta quarta-feira, 29.

As chamas provocaram uma intensa cortina de fumaça, que tomou conta da paisagem e chamou a atenção de moradores e motoristas, principalmente na avenida Hélio Palermo e também na região dos fundos da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), na rua Irênio Greco e na rua Emílio Bruxelas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar os principais focos de incêndio, evitando que as chamas se espalhassem ainda mais pela vegetação.