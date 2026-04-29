30 de abril de 2026
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Incêndio no Buracão das Maritacas cria nuvem de fumaça em Franca

Por Lais Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Vista aérea da fumaça provocada pelo incêndio no Buracão das Maritacas, em Franca
Vista aérea da fumaça provocada pelo incêndio no Buracão das Maritacas, em Franca

Mais uma vez, o chamado “Buracão das Maritacas”, localizado entre os bairros Vila Formosa, Vila Imperador e Parque São Jorge, em Franca, foi alvo de incêndio criminoso. O local, que possui uma área de vegetação extensa e já registra histórico recorrente de queimadas durante o período de estiagem, voltou a pegar fogo nesta quarta-feira, 29.

As chamas provocaram uma intensa cortina de fumaça, que tomou conta da paisagem e chamou a atenção de moradores e motoristas, principalmente na avenida Hélio Palermo e também na região dos fundos da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo), na rua Irênio Greco e na rua Emílio Bruxelas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar os principais focos de incêndio, evitando que as chamas se espalhassem ainda mais pela vegetação.

Apesar do trabalho da corporação, a fumaça ainda permanece intensa na região e prejudica a visibilidade, além de causar desconforto para moradores próximos.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre suspeitos ou responsáveis pelo incêndio.

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