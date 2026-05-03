O programa Bora Crescer nos Bairros, iniciativa coordenada pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com as Secretarias de Inovação, Desenvolvimento e Ação Social, realizou, na última quarta-feira, 29, seu segundo atendimento no Jardim Guanabara, em Franca.

A ação tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de MEIs (Microempreendedores Individuais), pequenos empresários e trabalhadores autônomos, além de facilitar o acesso da população a serviços e oportunidades de geração de renda.

Durante o evento, equipes da Sala do Empreendedor e do Banco do Povo Paulista ofereceram orientações sobre abertura e regularização de MEI, trabalho autônomo, organização de negócios e acesso a linhas de crédito com juros reduzidos para investimentos.