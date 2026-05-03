03 de maio de 2026
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ECONOMIA

Bora Crescer leva apoio ao empreendedor nos bairros de Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Sala do Empreendedor Móvel, da Prefeitura de Franca, durante atendimento
Sala do Empreendedor Móvel, da Prefeitura de Franca, durante atendimento

O programa Bora Crescer nos Bairros, iniciativa coordenada pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com as Secretarias de Inovação, Desenvolvimento e Ação Social, realizou, na última quarta-feira, 29, seu segundo atendimento no Jardim Guanabara, em Franca.

A ação tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de MEIs (Microempreendedores Individuais), pequenos empresários e trabalhadores autônomos, além de facilitar o acesso da população a serviços e oportunidades de geração de renda.

Durante o evento, equipes da Sala do Empreendedor e do Banco do Povo Paulista ofereceram orientações sobre abertura e regularização de MEI, trabalho autônomo, organização de negócios e acesso a linhas de crédito com juros reduzidos para investimentos.

Também são divulgados cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante.

Segundo a organização, a proposta é fortalecer a economia local, reduzir burocracias e ampliar as oportunidades para quem deseja empreender ou formalizar suas atividades.

Paralelamente, a Secretaria de Ação Social promove a atividade Mães e Amor, voltada às famílias acompanhadas pelo Cras (Centro de Referência em Assistência Social) da região.

Requisitos para acesso ao crédito

  • Para solicitar financiamento pelo Banco do Povo Paulista, é necessário:
  • Desenvolver atividade produtiva em Franca;
  • Residir ou possuir empreendimento há mais de dois anos em município atendido pelo programa;
  • Não possuir restrições no Serasa ou Cadin Estadual;
  • Apresentar certificado da linha Empreenda Rápido, do Sebrae.

Documentos necessários

  • Documentos pessoais do cliente ou sócio;
  • Documento do avalista (para pessoa física);
  • Documentação regularizada da empresa.

Próximos atendimentos

  • Região Oeste – 13/5, na rua Amélio Borges Campos, praça ao lado da UBS São Sebastião
  • Região Leste – 27/5, na rua Maranhão, 1.780 – Jardim Paulista, Praça do Bueno
  • Região Sul – 10/6, no Jardim Aviação, campinho de futebol
  • Região Nordeste – 24/6, na avenida Monteiro Lobato, 800 – Miramontes, em frente à Capela Santa Cruz

Os telefones (16) 3711-9837 e (16) 3711-9838 estão disponíveis para contato.

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