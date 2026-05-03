O programa Bora Crescer nos Bairros, iniciativa coordenada pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), em parceria com as Secretarias de Inovação, Desenvolvimento e Ação Social, realizou, na última quarta-feira, 29, seu segundo atendimento no Jardim Guanabara, em Franca.
A ação tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de MEIs (Microempreendedores Individuais), pequenos empresários e trabalhadores autônomos, além de facilitar o acesso da população a serviços e oportunidades de geração de renda.
Durante o evento, equipes da Sala do Empreendedor e do Banco do Povo Paulista ofereceram orientações sobre abertura e regularização de MEI, trabalho autônomo, organização de negócios e acesso a linhas de crédito com juros reduzidos para investimentos.
Também são divulgados cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante.
Segundo a organização, a proposta é fortalecer a economia local, reduzir burocracias e ampliar as oportunidades para quem deseja empreender ou formalizar suas atividades.
Paralelamente, a Secretaria de Ação Social promove a atividade Mães e Amor, voltada às famílias acompanhadas pelo Cras (Centro de Referência em Assistência Social) da região.
Requisitos para acesso ao crédito
- Para solicitar financiamento pelo Banco do Povo Paulista, é necessário:
- Desenvolver atividade produtiva em Franca;
- Residir ou possuir empreendimento há mais de dois anos em município atendido pelo programa;
- Não possuir restrições no Serasa ou Cadin Estadual;
- Apresentar certificado da linha Empreenda Rápido, do Sebrae.
Documentos necessários
- Documentos pessoais do cliente ou sócio;
- Documento do avalista (para pessoa física);
- Documentação regularizada da empresa.
Próximos atendimentos
- Região Oeste – 13/5, na rua Amélio Borges Campos, praça ao lado da UBS São Sebastião
- Região Leste – 27/5, na rua Maranhão, 1.780 – Jardim Paulista, Praça do Bueno
- Região Sul – 10/6, no Jardim Aviação, campinho de futebol
- Região Nordeste – 24/6, na avenida Monteiro Lobato, 800 – Miramontes, em frente à Capela Santa Cruz
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.