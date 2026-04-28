A MoV Franca, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Franca, anunciou mudanças em horários e itinerários de diversas linhas de ônibus. As alterações entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio, e foram definidas pelo órgão gestor com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários.
De acordo com a empresa, os passageiros poderão consultar as atualizações por meio do site oficial, em avisos afixados no interior dos veículos e também pelo aplicativo Cittamobi.
Linhas com novos horários
Entre as principais mudanças estão ajustes nos horários das seguintes linhas:
132.1 – City Petrópolis
A linha passa a contar com maior distribuição de partidas ao longo do dia. Do bairro para o Terminal Ayrton Senna, os ônibus começam a circular às 5h10 e seguem até 19h10. No sentido contrário, as saídas do terminal começam às 5h40 e vão até 19h10.
141.1 – Unifran
Terá partidas do bairro a partir das 5h40 até 19h. Já do terminal, os horários vão das 6h15 às 18h25.
141.2 – Unifran / Olivito
Linha com operação mais reduzida, com saídas concentradas em horários estratégicos, especialmente pela manhã e no fim da tarde.
221.1 – Parque dos Pinhais
Os horários passam a ser distribuídos ao longo do dia, com partidas do bairro entre 5h20 e 17h40.
231.1 – Jardim Francano / Secretaria da Educação
A linha mantém intervalos regulares durante o dia, com início às 6h e última saída às 18h35 no sentido bairro-terminal.
Alterações de itinerários
Além dos horários, algumas linhas terão mudanças em seus trajetos. São elas:
• 001.1 – Trabalhador Sul / Aeroporto 3
• 500.1 – Norte 1 / Vera Cruz
• 540.1 – Sul 1 / Aeroporto 3
• 550.1 – Sul 2 / Noêmia
Segundo a concessionária, as alterações visam otimizar o percurso e atender melhor regiões com maior demanda.
Outras linhas passam a contar com maior número de horários disponíveis, ampliando a frequência de atendimento:
• 151.2 – Jardim Aeroporto 3 / Atlanta Park
• 161.1 – Recanto Elimar
• 172.1 – Jardim Zanetti
• 202.1 – Jardim Éden / Hospital do Coração
A empresa também informou que a linha 151.1 – Jardim Aeroporto 3 deixará de operar, sendo seu atendimento incorporado pela linha 151.2.
Orientação aos usuários
A MoV reforça a importância de que os passageiros verifiquem previamente os novos horários e trajetos para evitar transtornos. Todos os detalhes podem ser conferidos aqui.
A recomendação é utilizar os canais oficiais para planejamento das viagens, especialmente nos primeiros dias de adaptação às mudanças.
As alterações fazem parte de um processo contínuo de revisão do sistema de transporte público da cidade, buscando maior eficiência e melhor atendimento à população.
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