A MoV Franca, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Franca, anunciou mudanças em horários e itinerários de diversas linhas de ônibus. As alterações entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio, e foram definidas pelo órgão gestor com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários.

De acordo com a empresa, os passageiros poderão consultar as atualizações por meio do site oficial, em avisos afixados no interior dos veículos e também pelo aplicativo Cittamobi.

Linhas com novos horários

Entre as principais mudanças estão ajustes nos horários das seguintes linhas: