O Quarteto Enredado lança o álbum “Fantasia Sertaneja” nesta sexta-feira, 8, às 19h30, com show no Teatro do Sesc Franca, localizado na avenida Alonso y Alonso. O terceiro disco do grupo francano estará disponível nas plataformas digitais na mesma data e propõe um mergulho na música caipira, tendo a viola como elemento central na construção de uma linguagem que dialoga entre tradição e contemporaneidade.
Com formação composta por viola caipira (Ronaldo Sabino), violão (Claryssa Pádua), guitarra (Daniel R. Palermo) e baixo acústico (Gabriel Terra), o grupo é reconhecido pela sonoridade singular. No novo trabalho, revisita clássicos da música sertaneja de raiz, como “Moreninha Linda” e “Luar do Sertão”, além de pagodes de viola de Tião Carreiro & Pardinho, ao lado de composições autorais.
Entre as músicas inéditas estão “Viola em Festa” e “Porca Mineira”, de Ronaldo Sabino, e a “Suíte Caipira”, de Gabriel Terra — uma obra dividida em três movimentos inspirados em ritmos característicos do universo caipira. O repertório busca ampliar a escuta da tradição por meio de arranjos que exploram diferentes texturas e paisagens sonoras.
O show de lançamento contará com elementos cênicos e culturais. Um dos destaques será o cortejo da Congada Três Colinas, que conduzirá o público do saguão até o teatro, criando uma atmosfera simbólica e festiva desde o início da apresentação.
Um dos destaques do trabalho é o single “Fantasia Sertaneja”, que estrutura o espetáculo ao entrelaçar referências como “O Trenzinho do Caipira”, de Heitor Villa-Lobos, e a canção tradicional “Cuitelinho”, evidenciando conexões entre diferentes matrizes da música brasileira.
A noite também terá participações especiais de nomes da nova geração da música brasileira. O cantor Ayrton Montarroyos, conhecido por sua participação no The Voice Brasil, e a cantora e compositora Bia Góes sobem ao palco em canções do álbum. O percussionista francano Marcos Sabino também participa do espetáculo.
As participações especiais ampliam as possibilidades do álbum, incorporando elementos de matrizes afro-brasileiras e aproximando a música instrumental da canção. Ayrton Montarroyos participa de “Bandeira do Divino” e “Luar do Sertão”, esta última também com Bia Góes, que ainda integra “Lá na Roça (Mês de Maria)”.
Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Sesc Franca, sendo R$ 50 (inteira), R$ 20 (meia/convênio) e R$ 15 (credencial plena).
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