O Quarteto Enredado lança o álbum “Fantasia Sertaneja” nesta sexta-feira, 8, às 19h30, com show no Teatro do Sesc Franca, localizado na avenida Alonso y Alonso. O terceiro disco do grupo francano estará disponível nas plataformas digitais na mesma data e propõe um mergulho na música caipira, tendo a viola como elemento central na construção de uma linguagem que dialoga entre tradição e contemporaneidade.

Com formação composta por viola caipira (Ronaldo Sabino), violão (Claryssa Pádua), guitarra (Daniel R. Palermo) e baixo acústico (Gabriel Terra), o grupo é reconhecido pela sonoridade singular. No novo trabalho, revisita clássicos da música sertaneja de raiz, como “Moreninha Linda” e “Luar do Sertão”, além de pagodes de viola de Tião Carreiro & Pardinho, ao lado de composições autorais.

Entre as músicas inéditas estão “Viola em Festa” e “Porca Mineira”, de Ronaldo Sabino, e a “Suíte Caipira”, de Gabriel Terra — uma obra dividida em três movimentos inspirados em ritmos característicos do universo caipira. O repertório busca ampliar a escuta da tradição por meio de arranjos que exploram diferentes texturas e paisagens sonoras.