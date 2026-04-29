Mais de 69 mil beneficiários de Franca, entre aposentados, pensionistas e auxílios diversos, devem ter adiantamento do seu 13° salário entre os meses de abril e maio. A ação segue o Decreto Federal aprovado em 2026 e, inicialmente, deve injetar mais de R$ 74,4 milhões na economia francana.

O calendário proposto pelo cronograma oficial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prevê que a primeira parcela deve ser paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela tem previsão de pagamento entre 25 de maio e 8 de junho.

O IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) aponta que a primeira parcela do pagamento aos 69.108 beneficiários totalizará na injeção de R$ 74,4 milhões na economia da cidade.