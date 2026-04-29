Mais de 69 mil beneficiários de Franca, entre aposentados, pensionistas e auxílios diversos, devem ter adiantamento do seu 13° salário entre os meses de abril e maio. A ação segue o Decreto Federal aprovado em 2026 e, inicialmente, deve injetar mais de R$ 74,4 milhões na economia francana.
O calendário proposto pelo cronograma oficial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prevê que a primeira parcela deve ser paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela tem previsão de pagamento entre 25 de maio e 8 de junho.
O IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) aponta que a primeira parcela do pagamento aos 69.108 beneficiários totalizará na injeção de R$ 74,4 milhões na economia da cidade.
São R$ 55,6 milhões divididos entre 49.456 aposentados; R$ 16,8 milhões divididos entre 16.699 pensionistas; e R$ 2 milhões divididos entre 2.953 beneficiários de auxílios em geral, como doença, acidente, reclusão, maternidade e suplementar.
“Apesar do volume expressivo, o impacto da segunda parcela tende a ser menor em termos líquidos. Isso ocorre devido à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte para beneficiários com renda mensal acima de R$ 5 mil, o que reduz o montante efetivamente disponível para consumo”, afirmou o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza.
“Ainda assim, a antecipação é vista como positiva para a economia local, especialmente em um cenário de aumento do endividamento das famílias. Mesmo com o reajuste do salário-mínimo acima da inflação e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, os níveis de comprometimento de renda seguem elevados em 2026”, ponderou o economista.
O IE-Acif ainda apontou que a maior parte do montante recebido pelos beneficiários tende a ser direcionada ao consumo, principalmente ao comércio varejista e ao setor de serviços, especialmente nas áreas de saúde e cuidados pessoais.
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