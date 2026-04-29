30 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ANTECIPAÇÃO

Primeira parcela do 13° injeta R$ 74 mi na economia em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Acif
Calçadão da rua Voluntários da Franca, no Centro de Franca
Calçadão da rua Voluntários da Franca, no Centro de Franca

Mais de 69 mil beneficiários de Franca, entre aposentados, pensionistas e auxílios diversos, devem ter adiantamento do seu 13° salário entre os meses de abril e maio. A ação segue o Decreto Federal aprovado em 2026 e, inicialmente, deve injetar mais de R$ 74,4 milhões na economia francana.

O calendário proposto pelo cronograma oficial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prevê que a primeira parcela deve ser paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela tem previsão de pagamento entre 25 de maio e 8 de junho.

O IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) aponta que a primeira parcela do pagamento aos 69.108 beneficiários totalizará na injeção de R$ 74,4 milhões na economia da cidade.

São R$ 55,6 milhões divididos entre 49.456 aposentados; R$ 16,8 milhões divididos entre 16.699 pensionistas; e R$ 2 milhões divididos entre 2.953 beneficiários de auxílios em geral, como doença, acidente, reclusão, maternidade e suplementar.

“Apesar do volume expressivo, o impacto da segunda parcela tende a ser menor em termos líquidos. Isso ocorre devido à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte para beneficiários com renda mensal acima de R$ 5 mil, o que reduz o montante efetivamente disponível para consumo”, afirmou o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza.

“Ainda assim, a antecipação é vista como positiva para a economia local, especialmente em um cenário de aumento do endividamento das famílias. Mesmo com o reajuste do salário-mínimo acima da inflação e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais, os níveis de comprometimento de renda seguem elevados em 2026”, ponderou o economista.

O IE-Acif ainda apontou que a maior parte do montante recebido pelos beneficiários tende a ser direcionada ao consumo, principalmente ao comércio varejista e ao setor de serviços, especialmente nas áreas de saúde e cuidados pessoais.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários