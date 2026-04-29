Após reunir mais de 800 atletas na última prova, o Circuito Franca Run já tem nova etapa confirmada. A próxima corrida urbana está prevista para julho.
A etapa mais recente foi realizada no dia 19 de abril, na avenida Geralda Rocha Silva, no Jardim Tropical. O evento foi organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com o Instituto Três Colinas.
Os corredores participaram de um percurso de seis quilômetros, com estrutura que incluiu camisetas, numeração e chip de cronometragem. A competição contou ainda com a chancela da Federação Paulista de Atletismo, garantindo a regularidade da prova.
Ao final da corrida, todos os participantes receberam medalhas, enquanto os melhores colocados foram premiados com troféus nas categorias masculina e feminina.
Na disputa masculina, o primeiro lugar ficou com Guilherme Teodoro Souza, seguido por Wilian Douglas Cassiano e João Paulo Rezende. Também completaram o pódio Kennedy dos Santos Rodrigues Pereira e Kauã Carrijo de Souza Quintanilha.
Já entre as mulheres, a vencedora foi Isadora Nogueira Duarte. Cíntia Melo de Sousa e Ana Carolina Miranda ficaram com a segunda e a terceira posições, respectivamente. Luziane Campos Guedes Bonfim e Marina dos Santos Botelho fecharam a lista das cinco primeiras colocadas.
A organização ainda não divulgou detalhes sobre o local e as inscrições da próxima etapa, mas a expectativa é de que o evento mantenha o alto número de participantes registrado na última edição.
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