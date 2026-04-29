Após reunir mais de 800 atletas na última prova, o Circuito Franca Run já tem nova etapa confirmada. A próxima corrida urbana está prevista para julho.

A etapa mais recente foi realizada no dia 19 de abril, na avenida Geralda Rocha Silva, no Jardim Tropical. O evento foi organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com o Instituto Três Colinas.

Os corredores participaram de um percurso de seis quilômetros, com estrutura que incluiu camisetas, numeração e chip de cronometragem. A competição contou ainda com a chancela da Federação Paulista de Atletismo, garantindo a regularidade da prova.