Que a política está desacreditada, já sabemos. Mas o que leva um parlamentar a causar tanta confusão, transformando o próprio mandato em um verdadeiro show de horrores? Seriam os “likes” nas redes sociais? Desconhecimento sobre a própria função?

Em um país com baixa educação política, abre-se espaço para que até os mais despreparados ocupem cadeiras importantes, levando para o espetáculo aquilo que deveria ser tratado institucionalmente — com responsabilidade e seriedade — na resolução dos problemas da população.

Em ano eleitoral, as vitrines ganham novos elementos, principalmente a abordagem agressiva com roupagem “antissistema”. No fundo, porém, trata-se do velho método: contar com a desinformação das pessoas para validar uma narrativa. Explico.