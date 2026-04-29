30 de abril de 2026
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LUTO

Maria Amélia Constantino, a 'Dedé', morre aos 98 anos, em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/WhatApp GCN
Maria Amélia Inohe Constantino, conhecida como 'Dedé'
Maria Amélia Inohe Constantino, conhecida como 'Dedé'

Morreu nessa quarta-feira, 29, aos 98 anos, em Franca, Maria Amélia Inohe Constantino, conhecida como “Dedé”. Segundo a família, a morte ocorreu por causas naturais.

Dedé deixa os filhos Carlos Ernani Constantino, promotor de Justiça aposentado, e Lúcio Eduardo Constantino, advogado, além dos netos Rafael e Jéssica. Ela foi casada com Ernani Constantino, já falecido.

Nascida no Japão, Maria Amélia teve uma trajetória marcada por superação. Após perder a mãe ainda na infância, veio ao Brasil de navio aos 4 anos de idade. Em Franca, foi acolhida como filha por José Pimenta, delegado de polícia conhecido como “Pimentinha”, e Edna Pimenta, ao lado das irmãs Ana Lúcia, Rosa Maria e Regina Helena.

Muito conhecida na cidade, “Dedé” construiu toda a sua vida em Franca, onde formou família e deixou um legado de histórias e lembranças entre parentes e amigos.

Ela está sendo velada no Memorial Nova Franca, nesta quarta-feira. O sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério da Saudade.

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