Morreu nessa quarta-feira, 29, aos 98 anos, em Franca, Maria Amélia Inohe Constantino, conhecida como “Dedé”. Segundo a família, a morte ocorreu por causas naturais.
Dedé deixa os filhos Carlos Ernani Constantino, promotor de Justiça aposentado, e Lúcio Eduardo Constantino, advogado, além dos netos Rafael e Jéssica. Ela foi casada com Ernani Constantino, já falecido.
Nascida no Japão, Maria Amélia teve uma trajetória marcada por superação. Após perder a mãe ainda na infância, veio ao Brasil de navio aos 4 anos de idade. Em Franca, foi acolhida como filha por José Pimenta, delegado de polícia conhecido como “Pimentinha”, e Edna Pimenta, ao lado das irmãs Ana Lúcia, Rosa Maria e Regina Helena.
Muito conhecida na cidade, “Dedé” construiu toda a sua vida em Franca, onde formou família e deixou um legado de histórias e lembranças entre parentes e amigos.
Ela está sendo velada no Memorial Nova Franca, nesta quarta-feira. O sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério da Saudade.
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