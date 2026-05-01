O mercado de trabalho em Franca está mudando — e as transformações vão muito além das estatísticas de emprego.

O trabalhador francano de 2026 é mais jovem, mais qualificado e com maior presença feminina. A cidade também vê o home office se consolidar como realidade permanente, enquanto os hábitos de deslocamento ganham novos contornos.

São sinais de um mercado em movimento, que reflete tendências nacionais e aponta para o futuro do trabalho na região.