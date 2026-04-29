Um mês após a morte da estudante universitária Anna Elisa Borges, de 19 anos, completado nesta quarta-feira, 29, o caso segue em investigação e ainda aguarda a conclusão de laudos periciais que devem apontar se o VW Polo, que bateu no carro onde a vítima estava, participava ou não de uma disputa de “racha”, na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, zona sul de Franca.

Até o momento, três laudos periciais foram solicitados, mas apenas um foi concluído: o que aponta a velocidade do Volkswagen Polo preto no momento do acidente. Segundo a perícia, o veículo que era dirigido por Clovis Eduardo Pinto Ludovice Neto, de 20 anos, trafegava entre 83 e 110 km/h antes da frenagem, em um trecho onde a sinalização indica limite de 30 km/h, a cerca de 300 metros do local.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, as investigações continuam e ainda aguardam o resultado de outros dois laudos, que devem esclarecer se havia ou não uma possível disputa de “racha” entre veículos no momento do acidente.