Hildo Leandro Coco Dutra, de 39 anos, está desaparecido em Franca, desde o dia último dia 21.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, Hildo não mantém contato com a família desde o início da semana passada. A comunicação foi feita pela mãe, que relatou que o filho vive em situação de rua.

Ainda conforme o registro, Hildo costumava entrar em contato diariamente por telefone, o que não ocorreu desde o dia 21, gerando preocupação entre familiares.