Hildo Leandro Coco Dutra, de 39 anos, está desaparecido em Franca, desde o dia último dia 21.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, Hildo não mantém contato com a família desde o início da semana passada. A comunicação foi feita pela mãe, que relatou que o filho vive em situação de rua.
Ainda conforme o registro, Hildo costumava entrar em contato diariamente por telefone, o que não ocorreu desde o dia 21, gerando preocupação entre familiares.
O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e será analisado pela autoridade policial. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do homem.
Informações que possam ajudar na localização podem ser repassadas à polícia pelo 190 e 181.
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