30 de abril de 2026
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MISTÉRIO

Homem em situação de rua some em Franca e família pede ajuda

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/WhatApp/GCN
Hildo Leandro Coco Dutra, de 39 anos
Hildo Leandro Coco Dutra, de 39 anos

Hildo Leandro Coco Dutra, de 39 anos, está desaparecido em Franca, desde o dia último dia 21.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, Hildo não mantém contato com a família desde o início da semana passada. A comunicação foi feita pela mãe, que relatou que o filho vive em situação de rua.

Ainda conforme o registro, Hildo costumava entrar em contato diariamente por telefone, o que não ocorreu desde o dia 21, gerando preocupação entre familiares.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e será analisado pela autoridade policial. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do homem.

Informações que possam ajudar na localização podem ser repassadas à polícia pelo 190 e 181.

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