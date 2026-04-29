30 de abril de 2026
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HORÁRIOS DE PICO

Portinari deve receber 129 mil veículos em feriado prolongado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Leonardo/GCN
Trecho urbano da rodovia Cândido Portinari, em Franca
Trecho urbano da rodovia Cândido Portinari, em Franca

A concessionária Arteris ViaPaulista, que administra a rodovia Cândido Portinari, que corta o trecho urbano de Franca, estima aumento no fluxo de veículos durante o feriado do Dia do Trabalhador.

A previsão é de circulação de cerca de 129 mil veículos entre esta quinta-feira, 30, e segunda-feira, 4, na Cândido Portinari. A rodovia conecta cidades como Batatais, Brodowski, Restinga e Ribeirão Preto.

Para o período, a concessionária inicia uma operação especial com reforço no monitoramento e nas equipes de atendimento, visando garantir mais segurança e fluidez no trânsito.

Horários de pico na Cândido Portinari 

Os horários de maior movimento devem ocorrer na quinta-feira, a partir das 17h, e na sexta-feira, 1º, a partir das 9h. No domingo, 3, o fluxo volta a crescer a partir das 16h.

Entre os serviços disponíveis estão monitoramento por câmeras, atendimento pré-hospitalar, guinchos para remoção de veículos e bases de apoio ao usuário ao longo do trecho.

A orientação aos motoristas é realizar a manutenção preventiva dos veículos, respeitar os limites de velocidade e, se possível, evitar os horários de pico.

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