A concessionária Arteris ViaPaulista, que administra a rodovia Cândido Portinari, que corta o trecho urbano de Franca, estima aumento no fluxo de veículos durante o feriado do Dia do Trabalhador.

A previsão é de circulação de cerca de 129 mil veículos entre esta quinta-feira, 30, e segunda-feira, 4, na Cândido Portinari. A rodovia conecta cidades como Batatais, Brodowski, Restinga e Ribeirão Preto.

Para o período, a concessionária inicia uma operação especial com reforço no monitoramento e nas equipes de atendimento, visando garantir mais segurança e fluidez no trânsito.

Horários de pico na Cândido Portinari