Um leilão marcado para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio, vai definir os espaços destinados à venda de flores e artigos relacionados na véspera e no Dia das Mães, em Franca. A iniciativa é organizada pelo Departamento de Vigilância em Saúde e Posturas Municipais, ligado à Secretaria de Saúde da Prefeitura.
Os pontos de comercialização ficarão nas proximidades dos cemitérios da Saudade e Santo Agostinho, locais que recebem grande número de visitantes durante a data.
Os interessados em participar devem comparecer no dia do leilão, às 14h, no Salão Azul da Secretaria de Saúde, com documento de identidade, CPF e comprovante de endereço para apresentação das propostas.
Cada espaço terá 6 metros quadrados e será concedido de forma pessoal e intransferível. A autorização será válida exclusivamente para os dias 9 e 10 de maio, sendo automaticamente encerrada após esse período.
O lance mínimo por espaço é de duas UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), com valor unitário de R$ 87,20, além da taxa de ocupação do solo, fixada em R$ 1,40 por metro quadrado ao dia.
De acordo com a Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Saúde, a medida visa organizar a comercialização de flores e garantir melhor estrutura para atender a população durante o período.
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