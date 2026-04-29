Um leilão marcado para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio, vai definir os espaços destinados à venda de flores e artigos relacionados na véspera e no Dia das Mães, em Franca. A iniciativa é organizada pelo Departamento de Vigilância em Saúde e Posturas Municipais, ligado à Secretaria de Saúde da Prefeitura.

Os pontos de comercialização ficarão nas proximidades dos cemitérios da Saudade e Santo Agostinho, locais que recebem grande número de visitantes durante a data.

Os interessados em participar devem comparecer no dia do leilão, às 14h, no Salão Azul da Secretaria de Saúde, com documento de identidade, CPF e comprovante de endereço para apresentação das propostas.