A motociclista Maria Eduarda Mendes, de 20 anos, ficou ferida após um acidente na tarde dessa terça-feira, 28, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Segundo relato da vítima, a colisão foi causada por um motorista de aplicativo que fugiu do local sem prestar socorro.
De acordo com Maria Eduarda, ela trafegava pela avenida Teotônio Vilela, em sua mão de direção, quando um carro de aplicativo que estava no sentido oposto parou para embarcar uma passageira. Assim que a pessoa entrou no veículo, o motorista tentou acessar a via no mesmo sentido em que a motociclista seguia.
Foi nesse momento que ele teria cortado a frente da moto, provocando a colisão. Com o impacto, a jovem perdeu o controle da direção, saiu para o acostamento, que é de terra e grama, percorreu alguns metros e acabou caindo.
O motorista deixou o local sem prestar socorro.
A vítima sofreu diversas escoriações e também teve danos na motocicleta. Ela relatou ainda dores e dificuldades para movimentar a mão. “Ralei todo o braço, torci o dedo e não estou conseguindo mexer a mão direito”, contou.
Maria Eduarda afirma que conseguiu imagens de câmeras de segurança que registraram o acidente, além da placa do veículo. Segundo ela, chegou a entrar em contato com o motorista, mas ele negou envolvimento. “Tentamos ligar, mas ele disse que não tinha prova de nada e que não iria fazer nada a respeito”, relatou.
Com as imagens em mãos, a jovem procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar a responsabilidade e confirmar a identidade do motorista.
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