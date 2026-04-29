O Centro Paula Souza abriu as inscrições para o Vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo), com oportunidades para o segundo semestre de 2026. Ao todo, são 18.505 vagas disponíveis em todo o estado, distribuídas entre ingresso pelo Vestibular tradicional (13.875 vagas) e pelo Provão Paulista (4.630 vagas).
Os interessados têm até o dia 1º de junho para se inscrever, exclusivamente pela internet, por meio do site (clique aqui). A taxa custa R$ 90 e a avaliação está marcada para o dia 28 de junho, a partir das 13h.
Para disputar uma vaga, é necessário já ter concluído ou estar finalizando o Ensino Médio, com comprovação obrigatória no momento da matrícula. Quem ainda não atende a esse critério pode participar como treineiro, sem concorrer às vagas.
Como participar
O processo de inscrição inclui o preenchimento de dados pessoais e de um questionário socioeconômico, além da leitura do manual do candidato. O sistema também permite que o estudante utilize a nota do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que informe corretamente o número de inscrição.
Durante o cadastro, o candidato pode indicar duas opções de curso, independentemente da unidade ou turno escolhidos.
O pagamento da taxa pode ser feito em bancos, pelo internet banking ou com cartão de crédito, via plataforma Getnet. A inscrição só é validada após a confirmação do pagamento.
Para quem não tem acesso à internet, algumas unidades das Fatecs disponibilizam computadores para a realização da inscrição. Nesses casos, a orientação é entrar em contato diretamente com a unidade desejada.
Bônus na nota
O Vestibular conta com um sistema de bonificação que pode aumentar a pontuação final do candidato. Estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública recebem 10% de acréscimo, enquanto candidatos autodeclarados afrodescendentes têm bônus de 3%. Quem se enquadra nos dois critérios pode alcançar um adicional de 13%.
A recomendação é que os candidatos confiram atentamente as regras previstas na portaria do processo seletivo, já que inconsistências nas informações podem impedir a efetivação da matrícula.
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