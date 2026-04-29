O Centro Paula Souza abriu as inscrições para o Vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo), com oportunidades para o segundo semestre de 2026. Ao todo, são 18.505 vagas disponíveis em todo o estado, distribuídas entre ingresso pelo Vestibular tradicional (13.875 vagas) e pelo Provão Paulista (4.630 vagas).

Os interessados têm até o dia 1º de junho para se inscrever, exclusivamente pela internet, por meio do site (clique aqui). A taxa custa R$ 90 e a avaliação está marcada para o dia 28 de junho, a partir das 13h.

Para disputar uma vaga, é necessário já ter concluído ou estar finalizando o Ensino Médio, com comprovação obrigatória no momento da matrícula. Quem ainda não atende a esse critério pode participar como treineiro, sem concorrer às vagas.

Como participar