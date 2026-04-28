Uma nova vistoria técnica foi realizada na tarde desta terça-feira, 28, que liga os municípios de Rifaina e Sacramento (MG). A inspeção contou com a participação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rifaina.

A avaliação detalhada foi realizada por técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com acompanhamento de engenheiros do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e representantes da Defesa Civil.

O objetivo foi analisar as condições de segurança, integridade e durabilidade da estrutura, classificada como uma OAE (Obra de Arte Especial).