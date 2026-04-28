Uma nova vistoria técnica foi realizada na tarde desta terça-feira, 28, que liga os municípios de Rifaina e Sacramento (MG). A inspeção contou com a participação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rifaina.
A avaliação detalhada foi realizada por técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com acompanhamento de engenheiros do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e representantes da Defesa Civil.
O objetivo foi analisar as condições de segurança, integridade e durabilidade da estrutura, classificada como uma OAE (Obra de Arte Especial).
Segundo o IPT, as inspeções seguem critérios da norma técnica NBR 9452 e incluem análises rotineiras e especiais para identificar possíveis falhas estruturais, emitir laudos e recomendar intervenções.
A vistoria ocorre em meio a uma determinação judicial que exige a realização de reparos emergenciais e obras de restauração na ponte. De acordo com os órgãos envolvidos, a estrutura apresenta problemas decorrentes da falta de programas contínuos de inspeção e manutenção ao longo dos anos.
Essa deficiência, ainda segundo o levantamento, pode comprometer a segurança e a funcionalidade da ponte, além de aumentar o risco de interdições emergenciais — o que impactaria diretamente a mobilidade entre os dois estados.
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rifaina destacou a importância da ação conjunta entre os órgãos técnicos e agradeceu o apoio de instituições envolvidas no processo, incluindo o acordo de cooperação firmado entre o IPT e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Defesa Civil Estadual.
Durante a vistoria, a equipe também contou com suporte aquático para inspeção da estrutura. As conclusões do laudo técnico devem orientar as próximas medidas a serem adotadas na ponte.
Problema antigo
O problema da ponte de Rifaina é antigo e ganhou novos capítulos após a Justiça Federal determinar que os órgãos rodoviários de São Paulo e Minas Gerais assumam a manutenção da ponte sobre o Rio Grande, que liga Rifaina a Sacramento.
A decisão foi tomada após ação do Ministério Público Federal e mudou um entendimento anterior, que atribuía a responsabilidade à usina hidrelétrica da região. Com base em documentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Justiça concluiu que a ponte não faz parte da concessão da usina.
Com isso, o Departamento de Estradas de Rodagem e o órgão equivalente de Minas passaram a ser responsáveis pelos serviços. O DER-SP informou que já iniciou intervenções de manutenção na estrutura na última semana.
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