A jovem dançarina Fernandinha, de 8 anos, conhecida como “Princesinha do Flashback de Franca”, representou o município em um evento internacional realizado entre os dias 24 e 26 de abril, em Araçatuba (SP), reunindo participantes do Brasil, Argentina, Bolívia e Peru. O destaque conquistado no encontro rendeu à francana um novo reconhecimento: ela será homenageada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), no dia 28 de setembro.
O Encontro Internacional de Grupos de Passinhos de Flashback, organizado pelo grupo Metamorfose, chegou à sua segunda edição. A programação teve início na sexta-feira, 24, mas, devido à distância, Fernandinha e sua família chegaram no sábado, 25, quando participaram das atividades ao longo de todo o dia.
Os participantes ficaram alojados em uma escola, em formato de acampamento coletivo, reunindo grupos de diferentes regiões do Brasil e também de outros países. No sábado à noite, o ponto alto foi o baile, que concentrou apresentações e integração entre os dançarinos.
Foi nesse momento que Fernandinha ganhou destaque. De acordo com a família, a jovem chamou a atenção de participantes de diferentes nacionalidades, sendo constantemente convidada para dançar. A presença dela já havia sido divulgada previamente entre os grupos, o que despertou a curiosidade do público.
Durante o evento, a francana foi procurada por participantes para fotos e vídeos. Em um dos registros, ela aparece segurando a bandeira do Brasil ao lado de integrantes estrangeiros, reforçando a representatividade nacional — e especialmente de Franca — no encontro.
Além da visibilidade, Fernandinha também recebeu reconhecimento simbólico. Ao final da programação, todos os grupos foram homenageados com troféus, incluindo a jovem, que ainda ganhou presentes de participantes internacionais, como uma bandana enviada por representantes da Argentina.
A participação de Fernandinha ocorreu a convite direto do grupo Metamorfose, motivado pelo título de “Princesinha do Flashback”, como ela é conhecida no meio. Segundo a família, ela tem se tornado uma referência e costuma ser anunciada em eventos como “Fernandinha de Franca” ou “Menininha de Franca”.
A jovem é acompanhada pela mãe, a professora da rede estadual Josimara Gomes Silva Gonçalves, de 46 anos, que destaca o orgulho em ver a filha levando o nome da cidade para outros estados e países.
Convite para a Alesp
O destaque em Araçatuba abriu novas portas. Fernandinha foi convidada para receber uma homenagem na Alesp, em evento marcado para o dia 28 de setembro, das 18h às 22h.
Na ocasião, ela representará a cidade de Franca e também o movimento Flashback. A programação prevê ainda um tour pelo prédio da Alesp antes da cerimônia.
Novos convites e projeção nacional
Além da homenagem em São Paulo, a jovem também recebeu convite para participar de um evento em Balneário Camboriú (SC), que inclui um baile de flashback realizado em um barco temático. A participação, no entanto, ainda não está confirmada devido à distância.
A garota também recebeu uma "Carta Convite Especial" para ser coroada como Princesa Mirim 2026 no evento "Baile dos Bailes". A cerimônia, organizada pelo grupo Conexão Regional, acontecerá no dia 16 de maio de 2026, no Espaço Villa Di Granato, em Ribeirão Preto, em comemoração ao Dia Internacional da Dança.
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