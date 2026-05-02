A jovem dançarina Fernandinha, de 8 anos, conhecida como “Princesinha do Flashback de Franca”, representou o município em um evento internacional realizado entre os dias 24 e 26 de abril, em Araçatuba (SP), reunindo participantes do Brasil, Argentina, Bolívia e Peru. O destaque conquistado no encontro rendeu à francana um novo reconhecimento: ela será homenageada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), no dia 28 de setembro.

O Encontro Internacional de Grupos de Passinhos de Flashback, organizado pelo grupo Metamorfose, chegou à sua segunda edição. A programação teve início na sexta-feira, 24, mas, devido à distância, Fernandinha e sua família chegaram no sábado, 25, quando participaram das atividades ao longo de todo o dia.

Os participantes ficaram alojados em uma escola, em formato de acampamento coletivo, reunindo grupos de diferentes regiões do Brasil e também de outros países. No sábado à noite, o ponto alto foi o baile, que concentrou apresentações e integração entre os dançarinos.