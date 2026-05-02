O mercado imobiliário de Franca iniciou o ano de 2026 enfrentando um cenário desafiador nas vendas, com quedas consecutivas de 16,71% em janeiro e 16,59% em fevereiro. No entanto, em março, registrou uma recuperação histórica.

Segundo levantamento do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo), feito com 70 imobiliárias, as vendas dispararam 116,95% e as locações subiram 101,58%. A reversão da queda vista no início do ano ocorre devido à ampliação do crédito habitacional e à busca das famílias por readequação financeira e maior qualidade de vida.

As residências térreas e sobrados dominam o cenário de vendas, representando 63% dos negócios fechados, contra 37% de apartamentos. O consumidor da região prioriza imóveis de dois (45,5%) e três dormitórios (36,4%), com áreas que variam de 51 m² a 100 m² (40,9% das casas vendidas).