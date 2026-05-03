Um casal de Brodowski, cidade localizada a 61 km de Franca, viveu uma jornada pelas estradas do continente americano. Após mais de cinco meses de viagem, eles chegaram a Nova York, nos Estados Unidos, no dia 25 de abril, a bordo de uma Kombi adaptada como uma casa sobre rodas.

Nivaldo Machado, de 65 anos, conhecido como “Nini da Kombi House”, e sua mulher, Sueli Machado, de 64, a “Susu”, são corretores de imóveis e donos da Sueli House Imóveis, em Brodowski. Cansados do estresse da rotina de locações, decidiram dar uma pausa na carreira e realizar um antigo sonho: viajar pelas Américas em uma Kombi totalmente equipada.

O veículo, apelidado de “Kombi House”, foi montado pelo próprio Nivaldo e conta com cozinha mobiliada, banheiro, cama, climatizador e placas solares — uma verdadeira casa itinerante. O casal partiu no dia 13 de novembro e, desde então, acumula histórias e desafios pelo caminho.