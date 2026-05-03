Um casal de Brodowski, cidade localizada a 61 km de Franca, viveu uma jornada pelas estradas do continente americano. Após mais de cinco meses de viagem, eles chegaram a Nova York, nos Estados Unidos, no dia 25 de abril, a bordo de uma Kombi adaptada como uma casa sobre rodas.
Nivaldo Machado, de 65 anos, conhecido como “Nini da Kombi House”, e sua mulher, Sueli Machado, de 64, a “Susu”, são corretores de imóveis e donos da Sueli House Imóveis, em Brodowski. Cansados do estresse da rotina de locações, decidiram dar uma pausa na carreira e realizar um antigo sonho: viajar pelas Américas em uma Kombi totalmente equipada.
O veículo, apelidado de “Kombi House”, foi montado pelo próprio Nivaldo e conta com cozinha mobiliada, banheiro, cama, climatizador e placas solares — uma verdadeira casa itinerante. O casal partiu no dia 13 de novembro e, desde então, acumula histórias e desafios pelo caminho.
“Olhem aí, pessoal, estamos na Times Square, hahahaha! E está frio aqui. Para quem não acredita, saímos lá de Brodowski, São Paulo, cinco meses na estrada”, compartilharam em vídeo direto de um dos cartões-postais mais famosos do mundo.
A viagem incluiu passagens por países como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belize e México, até a entrada nos Estados Unidos pelo Texas.
Um dos trechos mais difíceis foi a travessia da Cordilheira dos Andes, no Peru, onde enfrentaram estradas perigosas e até problemas mecânicos, como uma descida sem freios.
Segundo Nivaldo, outro desafio foi a travessia entre a Colômbia e o Panamá, onde não há ligação terrestre. A Kombi precisou ser transportada em um contêiner por navio, enquanto o casal seguiu de avião e aguardou cerca de 15 dias pela chegada do veículo.
Apesar das dificuldades, a dupla segue animada e com planos ainda mais ousados: o destino final é o Alasca. Antes disso, Nivaldo e Sueli fizeram uma pausa na viagem e viajaram até a Alemanha para visitar a filha, retornando no início de maio para retomar a aventura.
Ao todo, ainda restam cerca de 7 mil quilômetros até o Alasca — trajeto que eles pretendem completar com a mesma Kombi. E, diferentemente de muitos viajantes, o plano é voltar ao Brasil dirigindo, encerrando a jornada sobre quatro rodas.
A história do casal tem chamado atenção nas redes sociais e inspira pela coragem de recomeçar e transformar um sonho antigo em realidade — mesmo depois dos 60 anos. A previsão é de chegada ao Brasil em fevereiro de 2027.
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