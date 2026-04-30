O Ceprol (Centro Promocional Nossa Senhora de Lourdes), abriu processo seletivo para contratação de uma educadora de creche em Franca. A vaga é destinada a profissionais com formação superior completa em pedagogia e disponibilidade para jornada de 44 horas semanais.
De acordo com o comunicado oficial, a oportunidade exige, além da formação acadêmica, conhecimentos técnicos específicos na área da primeira infância. Entre eles, estão domínio sobre o desenvolvimento infantil de crianças entre 4 meses e 3 anos, capacidade de elaboração de planejamento pedagógico e organização da rotina escolar, além de habilidades relacionadas aos cuidados básicos, como higiene, alimentação e sono.
Toda a organização, análise curricular e avaliação dos candidatos será realizada pela própria entidade.
A contratação será feita pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O profissional selecionado deverá cumprir carga horária de 44 horas semanais, em turno a ser definido pela administração da instituição.
Os interessados devem encaminhar currículo exclusivamente pelo e-mail ceprol@sipeb.com.br, até esta quinta-feira, 30. Não há previsão de recebimento presencial de documentos nesta etapa.
Segundo o edital, após a triagem dos currículos, os candidatos pré-selecionados serão contatados por telefone para agendamento de entrevista presencial. Nesta fase, será obrigatória a apresentação de documentos pessoais originais, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade.
O Ceprol está localizado na Rua Major Claudiano, 1.501, na região central de Franca, e atua como OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, desenvolvendo atividades na área da educação infantil, com foco no atendimento em creche.
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