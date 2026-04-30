O Ceprol (Centro Promocional Nossa Senhora de Lourdes), abriu processo seletivo para contratação de uma educadora de creche em Franca. A vaga é destinada a profissionais com formação superior completa em pedagogia e disponibilidade para jornada de 44 horas semanais.

De acordo com o comunicado oficial, a oportunidade exige, além da formação acadêmica, conhecimentos técnicos específicos na área da primeira infância. Entre eles, estão domínio sobre o desenvolvimento infantil de crianças entre 4 meses e 3 anos, capacidade de elaboração de planejamento pedagógico e organização da rotina escolar, além de habilidades relacionadas aos cuidados básicos, como higiene, alimentação e sono.

Toda a organização, análise curricular e avaliação dos candidatos será realizada pela própria entidade.