A ideia de que o Sistema Único de Saúde (SUS) se limita a atendimentos básicos não reflete a realidade de diversas regiões do país. Em Franca-SP, o Grupo Santa Casa de Franca desempenha um papel central na assistência especializada, sendo responsável por cerca de 80% dos atendimentos de alta complexidade na região da DRS-VIII.

Com uma estrutura composta pelo Hospital Geral, Hospital do Coração e Hospital do Câncer, a instituição atende aproximadamente 1 milhão de pessoas, distribuídas em cerca de 60 municípios. Ao todo, são 345 leitos destinados ao SUS, com foco em atendimentos de média e alta complexidade, consolidando-se como uma das maiores estruturas filantrópicas de saúde do interior paulista.

O que significa ser um hospital de alta complexidade e terciário?

Na prática, a alta complexidade envolve procedimentos que exigem tecnologia avançada, equipes altamente especializadas e uma estrutura hospitalar robusta. São atendimentos fundamentais em situações graves, que demandam rapidez, precisão e integração entre diferentes áreas da saúde.

Hospitais classificados como terciários são aqueles preparados para receber os casos mais complexos do sistema de saúde. Eles funcionam como referência para outros serviços, recebendo pacientes encaminhados de unidades básicas e hospitais de menor porte, especialmente quando há necessidade de intervenções especializadas.

No Grupo Santa Casa de Franca, isso se traduz em uma ampla oferta de serviços, como cirurgias de grande porte — incluindo procedimentos cardiovasculares —, atendimentos oncológicos completos e suporte intensivo com atuação multidisciplinar.

Tecnologia que sustenta a alta complexidade

Esse protagonismo regional é sustentado por um parque tecnológico robusto e em constante atualização, que permite ao Grupo Santa Casa de Franca oferecer diagnósticos precisos, intervenções de alta complexidade e suporte intensivo com rapidez e segurança.

Na prática, isso significa:

Maior agilidade no diagnóstico de casos graves

Apoio a cirurgias de grande porte, como procedimentos cardiovasculares

Estrutura qualificada para tratamento oncológico completo

Suporte avançado em terapia intensiva

Esse nível de tecnologia não apenas amplia a capacidade assistencial, mas também eleva a resolutividade dos atendimentos e reduz o tempo de resposta para pacientes em situação crítica, um fator essencial dentro da lógica do SUS.

Hospital estruturante: o elo que sustenta a rede de saúde

Além de prestar assistência direta, o Grupo Santa Casa de Franca também exerce o papel de hospital estruturante dentro da rede regional. Isso significa que sua atuação vai além do atendimento individual ao paciente.

Na prática, a instituição organiza fluxos de encaminhamento, apoia outros serviços de saúde e garante o acesso a procedimentos que não estão disponíveis na maioria dos municípios. Esse papel estratégico é reforçado pelo fato de ser o único hospital habilitado em alta complexidade e referência terciária na região da DRS-VIII.

A atuação regional é expressiva: a Santa Casa de Franca representa cerca de 20% dos atendimentos de alta complexidade de todo o interior paulista. Esse volume reforça sua importância não apenas como prestadora de serviços, mas como pilar fundamental para a sustentabilidade e organização do sistema público de saúde.

Com mais de um século de história e compromisso com o SUS, o Grupo Santa Casa de Franca segue ampliando o acesso a atendimentos especializados, garantindo que casos de maior gravidade tenham resposta rápida, qualificada e próxima da população.