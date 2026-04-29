A 11ª edição da Semana Senac de Leitura movimenta o interior paulista até esta quinta-feira, 30, com uma programação gratuita que celebra a diversidade cultural brasileira. Promovido pelo Senac São Paulo, o evento tem como tema “Raízes e Saberes: a cultura brasileira em palavras” e reúne oficinas, palestras, apresentações artísticas e feiras de troca de livros em diferentes cidades da região Nordeste Paulista.

Em Franca, a agenda ganha protagonismo com uma atividade que conecta ancestralidade e contemporaneidade. O destaque da unidade é o bate-papo “As raízes brasileiras: onde tudo começa”, com a artista indígena Katu Mirim. Reconhecida como uma das vozes mais relevantes na valorização da identidade indígena no Brasil, Katu atua como rapper, cantora, compositora e atriz, levando à cena debates sobre memória ancestral e cultura originária. O encontro acontece nesta quarta-feira, 29, às 15h, no auditório da unidade.

A proposta do evento é ampliar o acesso à cultura e incentivar a reflexão sobre as múltiplas formas de expressão da palavra - seja oral, escrita, musical ou audiovisual - como elemento central da identidade brasileira. Em todas as unidades participantes, o público também poderá participar da tradicional Feira de Troca de Livros, que estimula a circulação de obras e o acesso democrático à leitura.