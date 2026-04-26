Radija Eduarda Feliz da Silva, de 24 anos, moradora de Franca, morreu na sexta-feira, 24. O sepultamento ocorreu no sábado, 25, em Patrocínio Paulista.
A jovem enfrentava o lúpus, doença crônica e sem cura, e não resistiu às complicações. Segundo informações, ela já apresentava problemas de saúde há cerca de um ano, mas o diagnóstico foi confirmado mais recentemente.
“Uma menina incrível, sempre ajudava todos ao seu redor. Um sorriso encantador, que despertava alegria em todo mundo por onde passava”, relatou uma amiga.
Na sexta-feira, Radija chegou a ser atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, mas acabou não resistindo e morreu na unidade.
De acordo com o apurado pela reportagem, ela não estava trabalhando devido ao estado de saúde e enfrentava idas e vindas de internações nos últimos meses.
O que é o lúpus
O lúpus é uma doença autoimune em que o sistema imunológico passa a atacar o próprio corpo, podendo atingir órgãos como pele, articulações, rins, cérebro e coração.
Sintomas mais comuns
Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais frequentes incluem:
- cansaço excessivo
- dores nas articulações
- manchas na pele
- febre sem causa aparente
- queda de cabelo
- sensibilidade à luz solar
A doença costuma evoluir em períodos de crise e remissão, exigindo acompanhamento médico contínuo para controle dos sintomas.
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