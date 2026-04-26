Radija Eduarda Feliz da Silva, de 24 anos, moradora de Franca, morreu na sexta-feira, 24. O sepultamento ocorreu no sábado, 25, em Patrocínio Paulista.

A jovem enfrentava o lúpus, doença crônica e sem cura, e não resistiu às complicações. Segundo informações, ela já apresentava problemas de saúde há cerca de um ano, mas o diagnóstico foi confirmado mais recentemente.

“Uma menina incrível, sempre ajudava todos ao seu redor. Um sorriso encantador, que despertava alegria em todo mundo por onde passava”, relatou uma amiga.