Um motorista de aplicativo, de 25 anos, viveu momentos de terror após um acidente de trânsito seguido de ameaça com arma de fogo na madrugada dessa sexta-feira, 24, na avenida Wilson Sábio de Mello, em frente a uma farmácia, no bairro São Joaquim, em Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem seguia pela via no sentido ao Distrito Industrial quando um carro, modelo Fiat Palio Weekend, que trafegava ao seu lado, fez uma conversão brusca à esquerda para retornar na avenida, invadindo a contramão e cortando sua frente. Com a manobra perigosa, o veículo atingiu a lateral direita do carro do motorista de aplicativo.

Após a batida, os dois condutores pararam e desceram para conversar. A vítima questionou o ocorrido e afirmou que os danos seriam pagos. No entanto, o outro motorista se exaltou, alegando que não estava errado e que a vítima deveria arcar com os prejuízos.