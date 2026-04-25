Um motorista de aplicativo, de 25 anos, viveu momentos de terror após um acidente de trânsito seguido de ameaça com arma de fogo na madrugada dessa sexta-feira, 24, na avenida Wilson Sábio de Mello, em frente a uma farmácia, no bairro São Joaquim, em Franca.
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem seguia pela via no sentido ao Distrito Industrial quando um carro, modelo Fiat Palio Weekend, que trafegava ao seu lado, fez uma conversão brusca à esquerda para retornar na avenida, invadindo a contramão e cortando sua frente. Com a manobra perigosa, o veículo atingiu a lateral direita do carro do motorista de aplicativo.
Após a batida, os dois condutores pararam e desceram para conversar. A vítima questionou o ocorrido e afirmou que os danos seriam pagos. No entanto, o outro motorista se exaltou, alegando que não estava errado e que a vítima deveria arcar com os prejuízos.
Ao informar que possuía câmera no veículo e que tudo havia sido gravado, o motorista de aplicativo teve o equipamento arrancado pelo suspeito, que levou o aparelho para dentro do próprio carro.
Na sequência, a situação ficou ainda mais grave: o homem pegou um revólver dentro do veículo, efetuou dois disparos para o alto e, em seguida, apontou a arma para a cabeça da vítima, disparando novamente. Apesar do susto, o tiro não atingiu o motorista.
De acordo com o relato, o suspeito ainda colocou mais munição na arma e a guardou na cintura. Temendo pela própria vida, o motorista pediu para que ele deixasse o local. Mesmo sob tensão, a vítima conseguiu registrar imagens do agressor, nas quais é possível ver o volume da arma.
Um acompanhante do suspeito também tentou agredir o motorista ao perceber que ele estava filmando a ação.
A Polícia Militar foi acionada, mas quando as equipes chegaram, o autor já havia fugido sentido bairro Estação. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A vítima não conseguiu anotar a placa do veículo devido ao nervosismo. A Polícia Civil está com as informações e investiga.
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