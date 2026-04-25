25 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BAIRRO SÃO JOAQUIM

Motorista bate em carro, atira para o alto, faz ameaças e foge

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
O motorista que fez os tiros e ameaças foi registrado por câmera de celular
O motorista que fez os tiros e ameaças foi registrado por câmera de celular

Um motorista de aplicativo, de 25 anos, viveu momentos de terror após um acidente de trânsito seguido de ameaça com arma de fogo na madrugada dessa sexta-feira, 24, na avenida Wilson Sábio de Mello, em frente a uma farmácia, no bairro São Joaquim, em Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem seguia pela via no sentido ao Distrito Industrial quando um carro, modelo Fiat Palio Weekend, que trafegava ao seu lado, fez uma conversão brusca à esquerda para retornar na avenida, invadindo a contramão e cortando sua frente. Com a manobra perigosa, o veículo atingiu a lateral direita do carro do motorista de aplicativo.

Após a batida, os dois condutores pararam e desceram para conversar. A vítima questionou o ocorrido e afirmou que os danos seriam pagos. No entanto, o outro motorista se exaltou, alegando que não estava errado e que a vítima deveria arcar com os prejuízos.

Ao informar que possuía câmera no veículo e que tudo havia sido gravado, o motorista de aplicativo teve o equipamento arrancado pelo suspeito, que levou o aparelho para dentro do próprio carro.

Na sequência, a situação ficou ainda mais grave: o homem pegou um revólver dentro do veículo, efetuou dois disparos para o alto e, em seguida, apontou a arma para a cabeça da vítima, disparando novamente. Apesar do susto, o tiro não atingiu o motorista.

De acordo com o relato, o suspeito ainda colocou mais munição na arma e a guardou na cintura. Temendo pela própria vida, o motorista pediu para que ele deixasse o local. Mesmo sob tensão, a vítima conseguiu registrar imagens do agressor, nas quais é possível ver o volume da arma.

Um acompanhante do suspeito também tentou agredir o motorista ao perceber que ele estava filmando a ação.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando as equipes chegaram, o autor já havia fugido sentido bairro Estação. Um boletim de ocorrência foi registrado.

A vítima não conseguiu anotar a placa do veículo devido ao nervosismo. A Polícia Civil está com as informações e investiga.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários