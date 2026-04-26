A entrega do novo acesso viário que liga a rodovia Fábio Talarico (SP-345) ao complexo da futura Smart Franca marca um ponto de virada para o empreendimento. Mais do que uma obra de infraestrutura, trata-se de um passo concreto na consolidação de um projeto que pretende redesenhar a lógica de crescimento urbano da cidade.

Localizado no km 40,25 da rodovia, o acesso conecta diretamente a avenida principal do empreendimento aos seus eixos empresarial e residencial. Foi construído para suportar o intenso fluxo futuro de veículos. “Esse acesso ligará a avenida principal da Smart Franca tanto para o eixo empresarial quanto para os eixos residenciais. Ele é de suma importância, um marco histórico mesmo, de início de todo o complexo”, afirma Ana Laura Retuci, diretora da Foco Gestão & Planejamento Imobiliário, responsável pelo desenvolvimento do projeto. “Estamos planejando, através de uma equipe multidisciplinar, com rigor técnico, estrutura e visão de longo prazo, para evitar intervenções futuras. Todo o projeto já nasce com o dimensionamento correto.”

A intervenção incluiu duplicação de faixa e ampliação do sistema de entrada e saída, com foco na fluidez do tráfego. Segundo a executiva, o projeto foi estruturado em conjunto com o poder público para evitar gargalos e antecipar a dinâmica futura da região. “Na execução do acesso já ampliamos mais uma faixa de rolamento pensando no trânsito, para que não haja filas na entrada. As soluções visam que o fluxo seja contínuo e eficiente”, explica.

Antes mesmo da conclusão desse acesso principal, o complexo já havia registrado outro avanço relevante: a inauguração, em dezembro de 2025, de um posto de combustíveis às margens da rodovia, o primeiro empreendimento efetivamente entregue dentro da área. Operado pela Rede São Judas, o espaço funciona 24 horas para abastecimento e já conta com loja de conveniência estruturada. “Foi o nosso primeiro contato físico com a Smart Franca. Por isso é um marco histórico muito especial para nós”, destaca Ana Laura.

A proposta é que o local evolua para um ponto de apoio mais completo, com restaurante e estrutura voltada também aos caminhoneiros, aproveitando a posição estratégica da rodovia, que conecta Franca a importantes eixos regionais de circulação e distribuição.

Por trás do empreendimento está a Foco Gestão & Planejamento Imobiliário, empresa responsável pelo planejamento, desenvolvimento e execução do projeto, que carrega uma trajetória consolidada no mercado imobiliário e de infraestrutura. Com origem na construção e operação de postos de combustíveis, a companhia expandiu sua atuação para loteamentos e projetos urbanísticos, mantendo como base o planejamento técnico e a visão de longo prazo.

“Nós trabalhamos com desenvolvimento urbanístico com responsabilidade, pensando não só no meio ambiente, mas principalmente nas pessoas. É um planejamento com consciência, com sustentabilidade e uma entrega completa”, afirma Ana Laura.

Essa lógica se reflete diretamente no conceito da Smart Franca. Com uma área de aproximadamente 1,3 milhão de metros quadrados, o projeto foi concebido para ir além de um loteamento tradicional, estruturando um ambiente integrado entre moradia, trabalho, serviços e natureza. “Através de estudos e do potencial da área, entendemos que não poderia ser apenas mais um loteamento. Tinha que ser um lugar diferente, que integrasse natureza, moradia, trabalho e lazer, para proporcionar qualidade de vida”, explica.

O eixo empresarial, um dos pilares do projeto, foi desenhado para atender desde pequenos até grandes empreendedores, com galpões de diferentes portes em um ambiente fechado e estruturado. A localização, às margens da SP-345, é tratada como um diferencial logístico relevante, especialmente para operações ligadas ao comércio e ao e-commerce. “A rodovia nos coloca em um eixo estratégico de distribuição, facilitando muito o dia a dia dos empresários e o escoamento de produtos”, pontua.

Ao mesmo tempo, o projeto preserva integralmente áreas naturais e busca incorporar soluções que facilitem o cotidiano dos moradores. A proposta é criar um ambiente onde seja possível viver, trabalhar e conviver com mais proximidade e eficiência. “Nosso objetivo é criar um espaço que traga qualidade de vida real, onde as pessoas possam estar perto do trabalho, da família e da natureza”, acrescenta.

Com a entrega do acesso principal, o que antes era conceito começa a ganhar forma concreta. “É o início de tudo. A partir desse acesso, conseguimos avançar com as obras e permitir que as pessoas tenham uma dimensão real do que está sendo construído aqui na Smart Franca”, resume Ana Laura.