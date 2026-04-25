O vereador Leandro o Patriota (PL) é acusado por profissionais de saúde de provocar tumulto, desrespeitar funcionários e tentar invadir uma área restrita do Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz", de Franca, na tarde deste sábado, 25.

O caso ocorreu enquanto o parlamentar tentava visitar uma paciente internada e, segundo a coordenação da unidade, comprometeu o atendimento por cerca de três horas. O vereador nega todas as acusações e afirma que apenas exercia sua função de fiscalização.

De acordo com a técnica em enfermagem Jaqueline Juvêncio, o vereador chegou ao local pedindo para visitar uma paciente, comportamento que, segundo ela, já seria recorrente. “Ele costuma conversar com pacientes hospitalizados, oferecendo ajuda para dor e prometendo vaga na Santa Casa”, relatou.