25 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NESTE SÁBADO

Homem é baleado após tentativa de invasão no City Petrópolis

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Polícia Militar foi acionada no local após ação de dupla criminosa
Polícia Militar foi acionada no local após ação de dupla criminosa

Um homem de 29 anos foi baleado na manhã deste sábado, 26, durante uma tentativa de invasão a uma residência no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.

De acordo com as informações apuradas, dois homens foram até o imóvel à procura de uma mulher. Ao serem informados, no portão, de que a pessoa procurada não residia no local, os suspeitos teriam forçado a entrada na casa. Durante a ação, um dos criminosos efetuou disparos e atingiu o filho da moradora.

Na residência vivem o pai da vítima, que trabalha organizando turmas para colheita de café em lavouras da região.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa de Franca. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas nas imediações, mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários