Um homem de 29 anos foi baleado na manhã deste sábado, 26, durante uma tentativa de invasão a uma residência no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.

De acordo com as informações apuradas, dois homens foram até o imóvel à procura de uma mulher. Ao serem informados, no portão, de que a pessoa procurada não residia no local, os suspeitos teriam forçado a entrada na casa. Durante a ação, um dos criminosos efetuou disparos e atingiu o filho da moradora.

Na residência vivem o pai da vítima, que trabalha organizando turmas para colheita de café em lavouras da região.