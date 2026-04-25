Um homem de 29 anos foi baleado na manhã deste sábado, 26, durante uma tentativa de invasão a uma residência no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.
De acordo com as informações apuradas, dois homens foram até o imóvel à procura de uma mulher. Ao serem informados, no portão, de que a pessoa procurada não residia no local, os suspeitos teriam forçado a entrada na casa. Durante a ação, um dos criminosos efetuou disparos e atingiu o filho da moradora.
Na residência vivem o pai da vítima, que trabalha organizando turmas para colheita de café em lavouras da região.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa de Franca. O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas nas imediações, mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
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