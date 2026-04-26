“Eu quero realmente fazer a diferença para a minha cidade e para o meu país.” Esse sentimento é o que leva a estudante Ana Júlia Diniz Storti, de 15 anos, e outros jovens a tirarem o título de eleitor para participar das eleições deste ano, mesmo que o voto não seja obrigatório nessa faixa etária.
Segundo o chefe da 16ª Zona Eleitoral, Marcelo Queiroz Ferreira, 216 adolescentes que já têm ou completarão 16 anos até o primeiro turno emitiram o título em Franca até esta sexta-feira, 25 - o equivalente a 0,09% do eleitorado do município. Entre os de 17 anos, o número é maior: 555 eleitores, ou 0,22% do total de aptos a votar na cidade. Juntos, os 771 jovens representam 0,31% do eleitorado francano - uma fatia pequena, mas que cresce a cada dia com a aproximação do prazo final, em 6 de maio.
Como o TSE organiza os dados por faixa etária e não por idade exata, não é possível determinar com precisão quantos adolescentes da cidade ainda não tiraram o documento. Mas Marcelo Queiroz já observa um “aumento importante de eleitores” nos últimos dias, entre transferências de domicílio, cadastramento biométrico e primeiros títulos.
Da sala de aula para a sala de votação
Ana Júlia é moradora do Jardim São Joaquim e não deixou para a última hora. Desde cedo, conhece os desafios da cidade e entende o papel da política para enfrentá-los. “Franca tem sofrido com a falta de leitos em hospitais, mulheres passando por dificuldades e desigualdade social. Então, eu acho importante, principalmente para os jovens, apoiar alguém que consiga ter as propostas ideais para a cidade e, se for presidente, para o país.”
A estudante do Colégio Copérnico busca incentivar os colegas. “Na minha sala, eu não fui a única. Porém, muitas pessoas ainda não tiraram. A minha grande proposta é incentivar essas pessoas, não deixar para a última hora, não pegar fila no cartório e fazer tudo corretamente.”
Outra estudante que reconhece a importância da política é Mariana Branquinho de Morais Oliveira, de 16 anos, que pretende tirar o título para votar neste ano. A motivação é direta: não deixar que outros decidam por ela. “Muitas vezes, os nossos interesses são diferentes. É importante mostrarmos isso e exercer esse direito que a gente tem.”
Aluna do Pestalozzi e moradora do Centro, Mariana também defende o voto consciente. “Muitas vezes, as pessoas escolhem os políticos em que acreditam nas promessas, mas não encaixam aquilo que eles prometem na realidade da cidade ou do país.”
E quem não vai tirar?
Há jovens que preferem esperar os 18 anos para se sentirem mais preparados. É o caso do estudante Gustavo Ribeiro Cardoso, de 16 anos, morador do Parque Universitário. “Não vou tirar o meu título porque não me informei sobre o assunto. Não sei quais serão os candidatos e suas propostas. Acho que o voto deve ser consciente. Tirar o título para votar em branco ou anular não me parece conveniente.”
Mesmo sem votar neste ano, Gustavo incentiva quem já tem posição formada. “Se a pessoa já tem seu senso crítico desenvolvido, já sabe o candidato e suas propostas, acho que deve sim.” E vai além: defende que a política seja cada vez mais debatida nas salas de aula. “Tem um poder enorme de mudar o futuro.”
As eleições de 2026 serao realizadas no dia 04 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno). Os eleitores escolheram o presidente da República, governadores de Estado, senadores, deputados federais e estaduais.
SERVIÇO
Como tirar o título de eleitor em Franca
Prazo: até 6 de maio. Vale também para transferência de domicílio eleitoral, regularização de pendências e pagamento de multas.
Agendamento: não é necessário. Compareça diretamente ao cartório.
Atenção: o TSE oferece solicitação online, mas na primeira emissão é preciso fazer a biometria em até 30 dias. Como o prazo se encerra em 6 de maio, a orientação é ir ao cartório para emitir o documento e concluir a biometria no mesmo atendimento.
Documentos necessários
• Documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho ou passaporte)
• Comprovante de residência recente
• Comprovante de quitação do serviço militar (para homens que completam 19 anos no ano do alistamento)
• Local e horários de atendimento
• Cartório Eleitoral de Franca (46ª, 240ª e 291ª Zonas Eleitorais)
o Rua Thomáz Gonzaga, 2.039 — Centro
o Segunda a sexta-feira, das 11h às 17h
• Plantão: dias 1º, 2 e 3 de maio, das 9h às 15h
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