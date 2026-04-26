“Eu quero realmente fazer a diferença para a minha cidade e para o meu país.” Esse sentimento é o que leva a estudante Ana Júlia Diniz Storti, de 15 anos, e outros jovens a tirarem o título de eleitor para participar das eleições deste ano, mesmo que o voto não seja obrigatório nessa faixa etária.

Segundo o chefe da 16ª Zona Eleitoral, Marcelo Queiroz Ferreira, 216 adolescentes que já têm ou completarão 16 anos até o primeiro turno emitiram o título em Franca até esta sexta-feira, 25 - o equivalente a 0,09% do eleitorado do município. Entre os de 17 anos, o número é maior: 555 eleitores, ou 0,22% do total de aptos a votar na cidade. Juntos, os 771 jovens representam 0,31% do eleitorado francano - uma fatia pequena, mas que cresce a cada dia com a aproximação do prazo final, em 6 de maio.

Como o TSE organiza os dados por faixa etária e não por idade exata, não é possível determinar com precisão quantos adolescentes da cidade ainda não tiraram o documento. Mas Marcelo Queiroz já observa um “aumento importante de eleitores” nos últimos dias, entre transferências de domicílio, cadastramento biométrico e primeiros títulos.