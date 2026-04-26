Após uma mobilização nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, além do empenho das autoridades da região, a Polícia Militar localizou, neste domingo, 26, em um posto de combustíveis de Franca, um caminhão muck que havia sido furtado em Igarapava na última quinta-feira, 23.
Segundo o empresário e proprietário do veículo, Manoel Messias, o caminhão já apresentava algumas características originais alteradas.
“O logo da empresa foi retirado. Colocaram placa de Brasília. Estava pronto para viajar”, disse Manoel.
“A maldade dura pouco, e a alegria desses camaradas também”, completou.
O veículo já foi retirado de Franca e devolvido ao proprietário.
Nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado e deverá ser investigado para tentar identificar os autores do crime.
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