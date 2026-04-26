Após uma mobilização nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, além do empenho das autoridades da região, a Polícia Militar localizou, neste domingo, 26, em um posto de combustíveis de Franca, um caminhão muck que havia sido furtado em Igarapava na última quinta-feira, 23.

Segundo o empresário e proprietário do veículo, Manoel Messias, o caminhão já apresentava algumas características originais alteradas.

“O logo da empresa foi retirado. Colocaram placa de Brasília. Estava pronto para viajar”, disse Manoel.