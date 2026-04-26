26 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
RECUPERADO

Caminhão furtado em Igarapava é localizado em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Caminhão foi recuperado em Franca, após furto
Caminhão foi recuperado em Franca, após furto

Após uma mobilização nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, além do empenho das autoridades da região, a Polícia Militar localizou, neste domingo, 26, em um posto de combustíveis de Franca, um caminhão muck que havia sido furtado em Igarapava na última quinta-feira, 23.

Segundo o empresário e proprietário do veículo, Manoel Messias, o caminhão já apresentava algumas características originais alteradas.

“O logo da empresa foi retirado. Colocaram placa de Brasília. Estava pronto para viajar”, disse Manoel.

“A maldade dura pouco, e a alegria desses camaradas também”, completou.

O veículo já foi retirado de Franca e devolvido ao proprietário.

Nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado e deverá ser investigado para tentar identificar os autores do crime.

Leia mais:

Caminhão munck é furtado durante a madrugada em Igarapava

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários