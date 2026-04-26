Um homem de 44 anos está desaparecido desde a madrugada do último sábado, 18, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Peterson Wesley Camilo saiu de casa por volta das 3h, dizendo que iria a um retiro espiritual, mas não retornou nem fez contato com familiares desde então.

De acordo com o registro policial, o desaparecimento foi comunicado no dia 23 de abril pela mãe dele, Lílian Magda de Andrade Silva.

Ainda conforme o boletim, Peterson saiu conduzindo uma motocicleta Honda Biz 125, vermelha, ano 2009, com placa EEB-6331. O veículo também não foi localizado até o momento.