Um homem de 44 anos está desaparecido desde a madrugada do último sábado, 18, em Franca. Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, Peterson Wesley Camilo saiu de casa por volta das 3h, dizendo que iria a um retiro espiritual, mas não retornou nem fez contato com familiares desde então.
De acordo com o registro policial, o desaparecimento foi comunicado no dia 23 de abril pela mãe dele, Lílian Magda de Andrade Silva.
Ainda conforme o boletim, Peterson saiu conduzindo uma motocicleta Honda Biz 125, vermelha, ano 2009, com placa EEB-6331. O veículo também não foi localizado até o momento.
A mãe relatou que, após a saída, não teve mais notícias do filho. Ela chegou a procurar amigos e entrou em contato com o local de trabalho dele, onde foi informada de que Peterson não compareceu ao serviço desde então.
Segundo o relato, o homem estava empregado havia cerca de três meses e mantinha uma rotina considerada estável. No entanto, a mãe levantou a possibilidade de uma recaída no uso de drogas como uma das hipóteses para o desaparecimento.
“Ele já fez isso outras vezes, mas nunca ficou tanto tempo assim. Não teve nenhum motivo aparente. Eu penso que pode ser uma recaída, porque ele já foi dependente químico”, afirmou.
Abalada, a mãe disse que deseja apenas o retorno do filho para que ele possa receber ajuda. “Eu fico muito triste. Só quero que ele volte para casa para procurar um tratamento, um lugar para internar ele”, declarou.
A Polícia Civil registrou o caso e deve analisar as informações para dar continuidade às investigações. Até o momento, o paradeiro de Peterson Wesley Camilo é desconhecido.
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