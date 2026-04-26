A peregrinação de Passos (MG) ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), deve reunir cerca de 3 mil fiéis entre os dias 21 e 22 de maio deste ano. Com mais de 800 inscritos até o momento, a caminhada de aproximadamente 44 quilômetros terá início às 17h do dia 21, com concentração a partir das 16h na Capelinha da Penha, em Passos. A chegada está prevista para as 6h do dia seguinte, a tempo da missa em celebração ao dia de Santa Rita.

A expectativa da organização é de uma das maiores participações já registradas. No ano passado, foram contabilizadas 1.584 inscrições, mas o número real de participantes chegou a cerca de 2,2 mil pessoas, considerando aqueles que participaram sem cadastro.

As inscrições seguem abertas até o dia 18 de maio, por meio do site, clicando aqui. Apesar da recomendação para que todos se inscrevam, a participação não é obrigatória. Segundo a organizadora Maria Cecília, o cadastro é fundamental para dimensionar a estrutura de apoio ao longo do trajeto.