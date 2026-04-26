A peregrinação de Passos (MG) ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), deve reunir cerca de 3 mil fiéis entre os dias 21 e 22 de maio deste ano. Com mais de 800 inscritos até o momento, a caminhada de aproximadamente 44 quilômetros terá início às 17h do dia 21, com concentração a partir das 16h na Capelinha da Penha, em Passos. A chegada está prevista para as 6h do dia seguinte, a tempo da missa em celebração ao dia de Santa Rita.
A expectativa da organização é de uma das maiores participações já registradas. No ano passado, foram contabilizadas 1.584 inscrições, mas o número real de participantes chegou a cerca de 2,2 mil pessoas, considerando aqueles que participaram sem cadastro.
As inscrições seguem abertas até o dia 18 de maio, por meio do site, clicando aqui. Apesar da recomendação para que todos se inscrevam, a participação não é obrigatória. Segundo a organizadora Maria Cecília, o cadastro é fundamental para dimensionar a estrutura de apoio ao longo do trajeto.
A peregrinação contará com pontos de apoio distribuídos ao longo do percurso, incluindo locais para descanso, alimentação, água e atendimento. Entre os suportes previstos estão ônibus, ambulâncias, equipes médicas, voluntários identificados e comunicação por rádio para emergências.
Além disso, haverá reforço na segurança com apoio da Polícia Militar, incluindo equipes Rural, Ambiental e Rodoviária. A Prefeitura de Passos também participa com suporte logístico, ambulâncias e estrutura, enquanto o SAAE contribui com distribuição de água.
O trajeto inclui trechos de estrada de terra e cerca de 4 quilômetros de rodovia, próximos à chegada em Cássia. Durante o percurso, os peregrinos passarão por pontos estratégicos como a comunidade São João, a Fazenda São João do Bananal e a ponte do Rio São João, onde haverá suporte organizado.
A organização solicita uma contribuição voluntária de R$ 30 para ajudar nos custos, mas reforça que ninguém será impedido de participar por não contribuir. Após o pagamento das despesas, o valor restante será destinado ao Santuário de Santa Rita.
Criada de forma simples por três mulheres — Antonieta, Lúcia e Andrea —, a peregrinação cresceu ao longo dos anos. Em 2019, eram 84 participantes. Após a pandemia, o evento voltou a crescer, alcançando mais de 2 mil pessoas em 2025.
Mais do que o desafio físico, a caminhada é marcada pela devoção. Segundo os organizadores, cada peregrino vive uma experiência única, motivada por fé, promessas, agradecimentos ou pedidos. A travessia noturna, o cansaço e os obstáculos tornam a chegada ao santuário ainda mais significativa.
A preparação física é recomendada, com caminhadas regulares antes do evento. No dia da peregrinação, a orientação é levar água, lanterna, roupas adequadas e itens essenciais para o percurso.
A peregrinação também atrai participantes de outras cidades. Em 2025, cerca de 100 pessoas de Franca participaram do trajeto a pé, reforçando o alcance regional do evento.
Em nota, o Santuário de Santa Rita de Cássia destacou a importância da data e dos peregrinos que percorrem longas distâncias movidos pela fé. Segundo a assessoria, cada passo representa um ato de devoção, perseverança e esperança.
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