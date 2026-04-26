Um homem de 29 anos foi baleado na manhã deste sábado, 25, na rua Theodomiro Ramos, no bairro City Petrópolis, na zona norte de Franca. Daniel Ferreira Couto foi atingido por dois disparos no tórax ao atender um chamado no portão de casa e está internado na Santa Casa de Franca, onde necessita de doações de sangue do tipo A+.
Segundo as primeiras informações, o crime ocorreu por volta das 8 horas. Dois homens desconhecidos foram até o imóvel à procura de uma antiga moradora que residia no local anteriormente.
Com receio, a atual moradora — mãe da vítima — chamou Daniel. Ao se aproximar do portão para verificar a situação, ele foi surpreendido por um dos suspeitos, que efetuou dois disparos de arma de fogo.
Os tiros atingiram o tórax da vítima. Daniel foi socorrido consciente por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, onde permanece internado.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia.
Até o momento, os dois suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.
Para ajudar, os interessados devem procurar o Hemocentro de Franca, localizado na avenida Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé. Basta informar o nome de Daniel Ferreira e realizar a doação, independentemente do tipo sanguíneo.
Quem pode doar?
- Idade: Entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis).
- Peso: Mais de 50 kg.
- Saúde: Boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções.
- Alimentação: Estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas anteriores à doação.
- Hidratação: Beber bastante água antes da doação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.