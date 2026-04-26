Um homem de 29 anos foi baleado na manhã deste sábado, 25, na rua Theodomiro Ramos, no bairro City Petrópolis, na zona norte de Franca. Daniel Ferreira Couto foi atingido por dois disparos no tórax ao atender um chamado no portão de casa e está internado na Santa Casa de Franca, onde necessita de doações de sangue do tipo A+.

Segundo as primeiras informações, o crime ocorreu por volta das 8 horas. Dois homens desconhecidos foram até o imóvel à procura de uma antiga moradora que residia no local anteriormente.

Com receio, a atual moradora — mãe da vítima — chamou Daniel. Ao se aproximar do portão para verificar a situação, ele foi surpreendido por um dos suspeitos, que efetuou dois disparos de arma de fogo.